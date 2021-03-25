Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Mar 2021 - 09:26- Gündem G: 25 Mar 2021 - 09:29

Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor

Kocaeli’de 2 gündür etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde devam ediyor.
Video için play'e tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı soğuk hava tahminin ardından, 2 gün önce başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. 2 gün boyunca ara ara devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinden itibaren kar yağışı tüm ilçelerin yüksek kesimlerinde devam etti. Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri etkili olan kar yağışına karşı, yağışın etkili olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
# Kocaeli, Büyükşehir

25 Mar 2021 - 09:26 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gebze Futbol Sahasında sona yaklaşılıyor mask
Gebze Futbol Sahasında sona yaklaşılıyor
Körfez’de aşıklar  diyar diyar gezdirdi mask
Körfez’de aşıklar  diyar diyar gezdirdi
Huzurevinde kalan yaşlılar  Körfez turu attı  mask
Huzurevinde kalan yaşlılar  Körfez turu attı 
YRP’li kadınlardan Down Kafe’ye ziyaret mask
YRP’li kadınlardan Down Kafe’ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden genel başkan seçildi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden genel başkan seçildi
KOİDER’de Yılmaz güven tazeledi mask
KOİDER’de Yılmaz güven tazeledi
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı mask
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı
Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum" mask
Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum"
Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı! mask
Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı!
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor mask
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı mask
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı
Eşi evde ölü bulunmuştu, tutuklandı mask
Eşi evde ölü bulunmuştu, tutuklandı

GALERİ

Haber alınamayan iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi mask
Haber alınamayan iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi
Kocaelispor - Amedspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Amedspor (Canlı anlatım)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye böyle seslendi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye böyle seslendi
Boş araziyi kamyonlar dolusu malzeme ile dev spor tesisine dönüştürdüler mask
Boş araziyi kamyonlar dolusu malzeme ile dev spor tesisine dönüştürdüler
Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu! mask
Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu!
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı mask
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL