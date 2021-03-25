Gebze Futbol Sahasında sona yaklaşılıyor

Spora ve sporcuya hayata geçirdiği tesisler ile büyük destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski Metin Oktay Futbol Sahası’nın yerine inşa edilen futbol sahasındaki çalışmaları sürdürüyor. Toplamda 2 buçuk milyona mal olan futbol sahasında zemin, halı serimi için uygun hale getirildi.

ZEMİN HALI SERİMİ İÇİN UYGUN HALE GETİRİLDİ

Proje dahilinde önemli ölçüde ilerleme kaydeden Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, zemindeki çalışmaları tamamlarken tribün ve hidrofon odasının çelik imalatlarını da bitirdi. Aydınlatma direklerinin dikildiği sahada top tutucu ağ sisteminin çelik imalatları da tamamlandı. Proje kapsamında sahanın çevresine korkuluklar yapılacak.

AMATÖR SPOR KÜLÜPLERİNE VE VATANDAŞLARA HİZMET VERECEK

4 bin 500 metrekare alanda gerçekleşen inşaat çalışmalarında 50 çarpı 70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçiriliyor. Çelik tribün imalatının gerçekleştirildiği modern futbol sahası, amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Yeni tesis, kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası’nın hemen yanına inşa ediliyor.