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25 Mar 2021 - 09:40- Gündem G: 25 Mar 2021 - 09:42

Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü

Gölcük Kent Konseyi Başkanı ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı olarak birçok projeye imza atmış olan Dr. Metin Şentürk, DBMD Dünya Basın Mensu...
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Gölcük Kent Konseyi Başkanı ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı olarak birçok projeye imza atmış olan Dr. Metin Şentürk, DBMD Dünya Basın Mensupları Derneği’nin 2021 yılı EN’leri ödülüne layık görüldü. İstanbul Çırağan Sarayı Mabeyn salonunda,29 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan ödül törenine davet edildi. Farklı alanlardaki sanat, spor ve iş dünyasından çeşitli isimlerden oluşan EN’lerden biri de böylece Gölcük’ten çıkmış oldu.

29 MART TARİHİNE ERTELENDİ

DBMD Dünya Basın Mensupları Derneği bu yıl 10.kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştireceği ödül törenini, 17 Şubat 2021 tarihinde planlanmıştı. O günkü hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle, 29 Mart 2021 tarihine ertelendi.

BAŞARI EKİP İŞİDİR

2021’in EN’lerine layık görülmesini sürpriz ve Gölcük adına sevindirici olduğunu belirten Dr. Metin Şentürk: “Hizmet aşkıyla yürüttüğümüz çeşitli projeler ve çalışmalarımızın bu şekilde takdire şayan görülmesi Kocaeli ve Gölcük’ümüz adına bizleri de oldukça mutlu etmiştir. Başarı ekip işidir, ben bu ödülü ilk günden bugüne fedakârca çalışan Gölcük Kent Konseyi’ndeki çalışma arkadaşlarım, bizleri her zaman destekleyen Değerli Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer ve Kaymakamımız adına kabul ediyorum. Aynı zamanda; Kocaeli Yerel Kültür Platformu’ndaki çalışma arkadaşlarıma, Kadın Kollarımıza ve Yerel Kültür Dernek Başkanlarıma da bu ödüle vesile olacak çalışmalar içinde oldukları için teşekkürlerimi sunarım” dedi.
# İstanbul, Kocaeli

25 Mar 2021 - 09:40 - Gündem

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