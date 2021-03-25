Bilgi Köprüsü Kids’de Okul ve Aile Eğitimi

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta faaliyet gösteren, çift yabancı dil eğitimli Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nda idari personel ve öğretmenlere yönelik “Okul ve Aile” eğitimi adı altında bir seminer düzenlendi.

KONUK KONUŞMACI SOSYOLOG ELİN ŞEHNAZ UYSAL

Sağlıklı, mutlu, müreffeh ailelerin oluşması, aile yaşam kalitesinin artması, ailenin sahip olduğu her kaynağı etkili bir şekilde yönetmesi ve karşılaşılabilecek çeşitli risklere yönelik önlemler almaya katkıda bulunmasını amaçlayan seminere konuşmacı olarak Sosyolog Elin Şehnaz Uysal katıldı. Uysal, bilgilerini öğretmenlerle ve idari personelle paylaşırken bu eğitimin oldukça yararlı geçtiği belirtildi. Seminer karşılıklı sohbet ortamında, soru-cevaplarla çok daha anlam kazanırken katılımlarından dolayı Uysal’a teşekkür edildi.