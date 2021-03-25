Bilgi Köprüsü Kids’de Okul ve Aile Eğitimi

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta faaliyet gösteren, çift yabancı dil eğitimli Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nda idari personel ve öğretmenlere yönelik “Okul ve Aile” eğitimi adı altında bir seminer düzenlendi.
KONUK KONUŞMACI SOSYOLOG ELİN ŞEHNAZ UYSAL
Sağlıklı, mutlu, müreffeh ailelerin oluşması, aile yaşam kalitesinin artması, ailenin sahip olduğu her kaynağı etkili bir şekilde yönetmesi ve karşılaşılabilecek çeşitli risklere yönelik önlemler almaya katkıda bulunmasını amaçlayan seminere konuşmacı olarak Sosyolog Elin Şehnaz Uysal katıldı. Uysal, bilgilerini öğretmenlerle ve idari personelle paylaşırken bu eğitimin oldukça yararlı geçtiği belirtildi. Seminer karşılıklı sohbet ortamında, soru-cevaplarla çok daha anlam kazanırken katılımlarından dolayı Uysal’a teşekkür edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.