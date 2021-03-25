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25 Mar 2021 - 12:58- Gündem G: 25 Mar 2021 - 13:00

‘’2. Atıcılık Şampiyonası’’ yapılacak  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ‘’2. Atıcılık Şampiyonası’’ düzenleyecek.  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 27 Mart Cumartesi gününde  ‘’2. Atıcılık Şampiyonası’’ düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Sporcu Kamp Eğitim Merkezi Atış Poligon’unda gerçekleştirilecek olan şampiyona 09.00’da başlayacak.

 

İLK 6 SPORCUYA ÖDÜL

Müsabakada tek kategori üzerinden değerlendirilme yapılacak. Müsabaka tek gün 75 +50 atış + final atışı şeklinde olacak. Müsabakaya katılacak olan sporcular Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yapabilecek. Şampiyonada final atan ilk 6 sporcuya ödül verilecek.

 

KATILIM ŞARTLARI

Müsabakalara katılım şartları ise şu şekilde belirlendi. Her sporcu 2 seri üzerinden 7 şer atış yapacak. 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 09.00-09.30 arasında takım kontrolü yapılacaktır. Müsabakada atış için kullanılacak fişek 7 numara saçmadan daha kalın olmayacak ve maksimum 30 gram olacak. Final atan 6 sporcuya çeşitli ödüller verilecek. Müsabakalara Kocaeli İline kayıtlı avcılar katılabilecek. Müsabakalarda bir aksama olduğu takdirde eleme yapma hakkı müsabaka tertip komitesine ait olacak.

 

PANDEMİ KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE

2. Atıcılık Şampiyonası tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi gözetilerek yapılacak. Buna göre girişlerde dezenfektan kullanımına özen gösterilip maske ve mesafe kuralları da uygulanacak.

# Kocaeli, Büyükşehir, covid-19, eğitim

25 Mar 2021 - 12:58 - Gündem

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