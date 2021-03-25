‘’2. Atıcılık Şampiyonası’’ yapılacak  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 27 Mart Cumartesi gününde ‘’2. Atıcılık Şampiyonası’’ düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Sporcu Kamp Eğitim Merkezi Atış Poligon’unda gerçekleştirilecek olan şampiyona 09.00’da başlayacak.
İLK 6 SPORCUYA ÖDÜL
Müsabakada tek kategori üzerinden değerlendirilme yapılacak. Müsabaka tek gün 75 +50 atış + final atışı şeklinde olacak. Müsabakaya katılacak olan sporcular Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yapabilecek. Şampiyonada final atan ilk 6 sporcuya ödül verilecek.
KATILIM ŞARTLARI
Müsabakalara katılım şartları ise şu şekilde belirlendi. Her sporcu 2 seri üzerinden 7 şer atış yapacak. 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 09.00-09.30 arasında takım kontrolü yapılacaktır. Müsabakada atış için kullanılacak fişek 7 numara saçmadan daha kalın olmayacak ve maksimum 30 gram olacak. Final atan 6 sporcuya çeşitli ödüller verilecek. Müsabakalara Kocaeli İline kayıtlı avcılar katılabilecek. Müsabakalarda bir aksama olduğu takdirde eleme yapma hakkı müsabaka tertip komitesine ait olacak.
PANDEMİ KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE
2. Atıcılık Şampiyonası tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi gözetilerek yapılacak. Buna göre girişlerde dezenfektan kullanımına özen gösterilip maske ve mesafe kuralları da uygulanacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.