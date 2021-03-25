Kocaeli’de havaların ani soğuması sonrası başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürüyor. 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında kentin yüksek kesimleri ve il merkezine yakın bölgeler beyaz örtü ile kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de aralıklarla devam eden kar yağışında yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipleri kar yağışının etkili olduğu Kartepe, Körfez, İzmit, Kandıra ve Derince bölgelerinde çalışmalara devam ediyor.
25 Mar 2021 - 13:00- Gündem Güncelleme: 25 Mar 2021 - 13:02
Karla kaplanan yolları açık tutma mücadelesi sürüyor
Kocaeli’de 2 gündür ekili olan kar yağışı sonrasında beyaz örtü ile kaplanan kentin yüksek kesimlerinde belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit, Derince, Körfez
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.