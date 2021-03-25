Kural ihlali yapan 377 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 24 Mart günü yapılan kontrollerde 2 bin 460 iş yeri denetlenirken 16 bin 26 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde maske takma kuralına uyulmadığı için 134 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 52 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 172 şahsa, karantina tedbirlerine uymayan 1 şahsa ve sosyal mesafe kuralına uymayan 18 şahsa olmak üzere toplam 377 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 67 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 998 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 166 araç ve sürücüsü, okul taşımacılığı yapan 22 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 186 araç kontrol edildi.