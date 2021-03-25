MHP’den 300 üyeye teşekkür belgesi

MHP Kocaeli teşkilatları geçtiğimiz gün Gölcük ve Kandıra’da bir dizi program gerçekleştirdi. MHP’li heyet program kapsamında ilçelerdeki amatör spor derneklerine ziyarette bulundular. Ziyaret sonrası ise “MHP Değerleriyle Buluşuyor” programının Gölcük ve Kandıra bölümü gerçekleştirildi. Dilovası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra ilçe başkanları ve il yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.