MHP’den 300 üyeye teşekkür belgesi

MHP Kocaeli teşkilatları geçtiğimiz gün Gölcük ve Kandıra’da bir dizi program gerçekleştirdi. MHP’li heyet program kapsamında ilçelerdeki amatör spor derneklerine ziyarette bulundular. Ziyaret sonrası ise “MHP Değerleriyle Buluşuyor” programının Gölcük ve Kandıra bölümü gerçekleştirildi. Dilovası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra ilçe başkanları ve il yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.