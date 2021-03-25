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25 Mar 2021 - 13:19- Gündem G: 25 Mar 2021 - 13:20

Hem anneler hem çocuklar birlikte öğreniyor

Kadının sosyal yaşam içerisinde aktif rol alabilmesi için birçok projeyi hayata geçiren Darıca Belediyesi, Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezleriyle (KİGEM) hem kadınları hem çocukları birlikte geleceğe hazırlıyor.

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Darıca Belediye Başkan Muzaffer Bıyık, Emek Mahallesi’nde bulunan Hacı Kemal Destebaşı Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi’ni (KİGEM) ziyaret ederek bayan kursiyerler ve eğitim gören çocuklarla sohbet etti. Eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte KİGEM’de biçki, dikiş, nakış gibi alanlarda kurs gören bayan kursiyerlerle sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra aynı binada uzman eğitmenler tarafından eğitim gören çocukları da ziyaret ederek sohbet etti. Darıca Belediyesi tarafından uzaktan eğitime destek amacıyla oluşturulan EBA Destek Noktası’nda ders çalışan öğrencileri de ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, eğitime her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

ANNE-ÇOCUK AYNI ÇATI ALTINDA EĞİTİM ALIYOR

Darıca Belediyesi olarak kadınların daha fazla sosyal hayatın içinde olmasını amaçladıklarını ve bu amaçla aynı çatı altında kadınlarla çocuklara birlikte eğitim verecek şekilde projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan herkesin kendini geliştirmesini önemsiyoruz. Genç yaşlı, kadın erkek herkese yönelik projeler üreterek herkesin yanında ve en büyük destekçisi olmak istiyoruz. Bu amaçla bilgi evlerimizi kısa adı KİGEM olan Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezlerine dönüştürdük. Kadınlar el beceri kursları ile kendilerini geliştirip ev ekonomilerine katkıda bulunurken çocukları da aynı çatı altında diğer odada uzman eğitmenler tarafından eğlenerek öğrenebiliyor. Amacımız 7’en 70’e herkesin kişisel gelişimine katkı sunmak” diye konuştu.

KADINLAR ÜRETEREK KAZANACAK

Darıca’da kadınların kurslarda aldıkları eğitim sonrası üretecekleri el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunmaları için de çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “KİGEM ile eğitim alan ve el becerilerini geliştiren kadınların ortaya çıkaracağız el emeği göz nuru eserlerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için çalışma yapıyoruz. Çocukları eğlenerek eğitim görürken kadınlar da gönül rahatlığıyla kendilerini geliştirip ürettiklerini satıp para kazanabilecekler. Herkesin mutlu olması için çalışıyoruz. Bu kapsamda mutlu aile mutlu Darıca anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.

# destek, eğitim

25 Mar 2021 - 13:19 - Gündem

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