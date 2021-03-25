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25 Mar 2021 - 13:22- Gündem G: 25 Mar 2021 - 13:24

Kartepe’de aile içi iletişim eğitimi  

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediye bünyesinde hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamında Kartepe Belediyesi’nde son eğitim konusu “Aile içi İletişim Eğitimi” oldu.  

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Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, meclis salonunda belediye bünyesinde görev yapan personele “Aile içi İletişim Eğitimi” düzenlendi. Ülkemizde sağlıklı, mutlu, ailelerin çoğalması, aile yaşam kalitesinin artması, ailenin sahip olduğu her kaynağı etkili bir şekilde yönetmesi ve karşılaşılabilecek çeşitli risklere yönelik önlemler almaya katkıda bulunabilmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile belediye personeline “Aile İçi İletişim Eğitimi” verildi.

 

AİLE EĞİTİMLERİ EĞİTİCİ

Covid-19 tedbirleri doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirilen eğitimde İl Müdürlüğüne bağlı yeni açılan Kartepe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde Aile Eğitimleri Eğiticisi, Pozitif Psikoterapist ve Aile Danışmanı Sevgi Pamuk tarafından belediye personeline Evlilik ve Aile Hayatı, Aile Yaşam Becerilerinin yanı sıra yeni açılmış olan Kartepe Sosyal Hizmetler Merkezinin çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

 

EĞİTİM PROGRAMLARI DEVAM EDECEK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Personelimize yönelik geliştirici, destekleyici, teknik ve sosyal eğitim programlarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

# covid-19, eğitim

25 Mar 2021 - 13:22 - Gündem

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