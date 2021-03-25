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25 Mar 2021 - 13:24- Gündem G: 25 Mar 2021 - 13:26

İzmit Belediyesi sosyal hayattan uzak kalan büyüklerimizi unutmadı

İzmit Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda pandemi nedeniyle uzun zamandır sosyal hayattan uzak kalan büyüklerimizi unutmadı

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İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Down Kafe’de yaşlılar için bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabildikleri saatler dikkate alınarak düzenlenen etkinlikte, pandemi nedeniyle uzun süre sosyal hayattan uzak kalan yaşlılar doyasıya eğlenerek stres attı. 


YÜZLERDE TEBESSÜM

Etkinliğe katılan yaşlılar ve yakınları İZMEK gönüllü eğitmenlerinden oluşan Müzik Orkestrası’nın şarkılarıyla unutamayacakları bir gün yaşadı. Sadece dinlemekle kalmayıp sahneye çıkan büyüklerimiz şarkı ve şiirler okuyarak moral buldu. Yürüyüş Yolu’nda ve Down Kafe önünde kek, meyve suyu ve çay ikramı gerçekleştirildi. Başkan Hürriyet’in vatandaşlar için hazırladığı, üzerinde “İyi ki varsınız. Saygımız sonsuz” yazılı sukulentler vatandaşların yüzünde tebessüm oluşturdu. 


ONLAR BİZİM BAŞ TACIMIZ

Pandemi koşulları nedeniyle etkinlikleri bir gün sınırlı tuttuklarını belirten Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, “Etkinliğimizde yaşlı vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarımız oldu. Müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler. Aynı zamanda anı olarak kalması amacıyla Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in sukulent hediyelerini onlara verdik. Onlar bizim baş tacımız. Pandemi koşulları nedeniyle yaşlılarımızdan uzaktayız. Fakat onları hiçbir zaman unutmuyoruz, yanlarındayız.” dedi.

# destek, İzmit

25 Mar 2021 - 13:24 - Gündem

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