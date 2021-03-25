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25 Mar 2021 - 19:00- Spor

Akçay: Özür dileriz

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2-1’lik Amed yenilgisiyle ilgili olarak  oyundan ve futbolcuların kazanma isteğinden ötürü memnun olduğunu belirtti ve camiadan özür diledi

OYUNUN KALİTESİNİ BEĞENDİM

Amedspor karşısında ummadığı bir yenilgi alan Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay rakibin bir duran top ve bir pozisyon bulduğu maçı 2-1 kaybettiğini belirtti ve şu şekilde konuştu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet gibi değerlendiriyorum. Olabilir, futbolun içinde bunlar var. Oyunun kalitesini beğendim. Oyuncularımın mücadele ve kazanma isteği iyiydi.

KAYBETTİĞİMİZ BİR ŞEY YOK

Çok önemli bir müsabakaydı. Maça iyi hazırlanmış olmamıza rağmen başaramadık. Rakibimizi yenerek onlardan daha da uzaklaşmak, en azından yenilmeden yanımızayaklaştırmamak istemiştik. Play-Off şansımız yüksek düzeyde devam ediyor. Kaybettiğimiz bir şey yok. Kazandığımız şey, oyuncuların kendilerine ve camialara olan saygıları, mücadeleleri ve kazanma istekleriydi.

ÖZÜR DİLERİZ

Ancak gördüğümüz yüksek top eksiklikleri var. Rakibimizin bir ölü topu ve 1 pozisyonu olan maçı 2-1 kaybettik. Bu tür maçlarda oyunlar motivasyon anlamında gergin de olabilir, teslimiyet de duyabilir. Çocuklara konuşacağız, tedbirlerimizi alacağız. Demin de ifade ettim. Play-Off’a kalacağımızı düşünüyoruz. O zamana kadar hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Yenilgiden ötürü camiamızdan özür dileriz. Bize güvenmeye devam etsinler.

25 Mar 2021 - 19:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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