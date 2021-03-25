Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Mar 2021 - 21:00- Gündem G: 25 Mar 2021 - 22:16

Eşinin falçatalı saldırısına uğrayan kadın gazetemize konuştu

Kocaeli'de yaşayan Ukraynalı Anna Butim eşinin yaşattağı tramvaları anlatarak diğer kadınlara cesaret vermek istediğini söyledi. Anna İstanbul Sözleşmesi için ise, "Eğer İstanbul Sözleşmesi kaldırılırsa failler daha çok cesaret bulacak. Yasalar etkin uygulanmalı, failler cesaret kazanmamalı" dedi

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
mask

Kocaeli'de yaşayan Ukraynalı (28) Anna Butim, 2 ay önce boşanmak istediği eşi Mesut Öztürkmen'in falçatalı saldırısına uğrayarak darbe aldı. Yüzünde derin yaralar açılan Anna Butim geçtiğimiz günlerde Kadın Meclisleri tarafından, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki olarak düzenlenen etkinliklere katıldı. Ukraynalı Anna Butim yaşadıklarını gazetemize anlatarak İstanbul Sözleşmesi ile ilgili görüşlerini de bildirdi. Anna, "Türkiye'de kadına şiddetin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Eğer İstanbul Sözleşmesi de kaldırılırsa mahkemelerde haklarımız azalacak ve erkekler daha çok cesaret bulacak. Yasalar etkin uygulanmalı, failler cesaret kazanmamalı" dedi.

"ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Eşiyle internetten tanıştığını ve eşinin çok iyi yalan söylediğini ifade eden Anna, "İnternetten tanıştık, ben o zaman Ukrayna’daydım daha sonra ona çok inandım ve onun için Türkiye'ye geldim. 2018 Haziran ayında evlenme kararı aldık ve evlendik. Sonrasında onun çok yalanlarını fark ettim. Mesleği de dahil, çoğu söylediği yalan çıktı. Boşanmayı çok daha önceden düşündüm ama çocuklarıyla aramız çok iyiydi onları bırakmak istemedim. Biz köye taşındığımızda bana şiddet uyguluyordu. O zaman suç duyurusunda bulunacaktım ama telefonumu o kullanıyordu. Kaçmanın yolunu arıyordum. Boşanmak istediğimi söylediğimde beni ve yakınlarımı öldürmekle tehdit etti" dedi.

"6284 YASASI’NDAN FAYDALANDIM"

Evliliği boyunca her türlü şiddeti ve istismarı gördüğünü ifade eden Anna Butim, “Bu sebeplerden dolayı Ukranya’ya geri kaçtım. Ona boşanma davası açmak istediğimi söyledim. Gizlice Türkiye'ye geldim boşanma davasını açtım. Beni tehdit ettiğini ve bana şiddet uyguladığını polislere anlattım. 6284 Yasası’ndan faydalanarak uzaklaştırma kararı aldım. Şu an tutuklu olduğu için korkmadan yaşayabiliyorum. Onun dışında herhangi bir ceza almadı ya da süreç başlatılmadı. Polisten korkmadığını söylüyordu. Ben uzaklaştırma kararı almama rağmen beni buldu ve boynumu kesmeye çalıştı etraftakiler müdehale edince sadece yüzümü kesebildi" diye konuştu.

"İNDİRİM ALACAK DİYE KORKUYORUM"

Anna İstanbul Sözleşmesi hakkında ise, "Şiddeti çok ağır yaşamış bir kadın olarak, Türkiye'de kadına şiddetin çok fazla olduğunu düşünüyorum eğer İstanbul Sözleşmesi de kaldırılırsa failler daha çok cesaret bulacak. Yasalar etkin uygulanmalı, failler cesaret kazanmamalı. Failler pişmanım deyince indirim alıyor. Oysa gerçekten pişman değiller. Eski eşim çok iyi yalan söyler. Mahkemede indirim alacak diye korkuyorum. Verilen ceza ne olursa olsun benim yaşadıklarımı hafifletmeyecek. Yüzüm düzelmeyecek. En azından fazla ceza alırsa korkmadan yaşayabileceğim" dedi.

"ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKMESİNLER"

Şiddete maruz kalan kadınlara cesaret vermek istediğini söyleyen Anna, "Eşim ancak şikayetimi geri çekersem boşanmayı kabul edeceğini söylüyor. Ben bunu asla kabul etmeyeceğim ve sonuna kadar savaşacağım. Buradan şiddete uğrayan kadınlara da tavsiyem şikayetlerini asla geri çekmesinler. Hiçbir kadın yalnız değil. Ben Kadın Meclisleri ile tanıştıktan sonra yalnız olmadığımı anladım ve kendimi daha rahat hissettim. Biz bir arada her şeyi başarabiliriz. Korkmasınlar, kendilerini şiddete mecbur bırakmasınlar. Davalarının arkasında olsunlar" ifadelerini kullandı. 

# Kocaeli, İstanbul

25 Mar 2021 - 21:00 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
 Hürriyet, Fındıklı Belediye Başkanı’nı ağırladı mask
 Hürriyet, Fındıklı Belediye Başkanı’nı ağırladı
İzmit Belediyesinin  kar mesaisi sürüyor mask
İzmit Belediyesinin  kar mesaisi sürüyor
ll. Abdülhamid Han’ın torunu Abdülhamid Kayıhan Başiskele’de mask
ll. Abdülhamid Han’ın torunu Abdülhamid Kayıhan Başiskele’de
İzmit Belediyesi köy yollarını ve  ara sokakları sürekli açık tutuyor  mask
İzmit Belediyesi köy yollarını ve  ara sokakları sürekli açık tutuyor 
Ornitholoji Derneği’nin kongresi yarın yapılacak  mask
Ornitholoji Derneği’nin kongresi yarın yapılacak 
GEBKİM OSB akaryakıt  istasyonu hizmete açıldı     mask
GEBKİM OSB akaryakıt  istasyonu hizmete açıldı    
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı mask
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı
Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum" mask
Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum"
Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı! mask
Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı!
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı mask
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor mask
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor
Eşi evde ölü bulunmuştu, tutuklandı mask
Eşi evde ölü bulunmuştu, tutuklandı

GALERİ

Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor mask
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler mask
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler
Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor mask
Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
Haber alınamayan iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi mask
Haber alınamayan iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi
Kocaelispor - Amedspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Amedspor (Canlı anlatım)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye böyle seslendi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye böyle seslendi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL