Eşinin falçatalı saldırısına uğrayan kadın gazetemize konuştu

Kocaeli'de yaşayan Ukraynalı (28) Anna Butim, 2 ay önce boşanmak istediği eşi Mesut Öztürkmen'in falçatalı saldırısına uğrayarak darbe aldı. Yüzünde derin yaralar açılan Anna Butim geçtiğimiz günlerde Kadın Meclisleri tarafından, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki olarak düzenlenen etkinliklere katıldı. Ukraynalı Anna Butim yaşadıklarını gazetemize anlatarak İstanbul Sözleşmesi ile ilgili görüşlerini de bildirdi. Anna, "Türkiye'de kadına şiddetin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Eğer İstanbul Sözleşmesi de kaldırılırsa mahkemelerde haklarımız azalacak ve erkekler daha çok cesaret bulacak. Yasalar etkin uygulanmalı, failler cesaret kazanmamalı" dedi.

"ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Eşiyle internetten tanıştığını ve eşinin çok iyi yalan söylediğini ifade eden Anna, "İnternetten tanıştık, ben o zaman Ukrayna’daydım daha sonra ona çok inandım ve onun için Türkiye'ye geldim. 2018 Haziran ayında evlenme kararı aldık ve evlendik. Sonrasında onun çok yalanlarını fark ettim. Mesleği de dahil, çoğu söylediği yalan çıktı. Boşanmayı çok daha önceden düşündüm ama çocuklarıyla aramız çok iyiydi onları bırakmak istemedim. Biz köye taşındığımızda bana şiddet uyguluyordu. O zaman suç duyurusunda bulunacaktım ama telefonumu o kullanıyordu. Kaçmanın yolunu arıyordum. Boşanmak istediğimi söylediğimde beni ve yakınlarımı öldürmekle tehdit etti" dedi.

"6284 YASASI’NDAN FAYDALANDIM"

Evliliği boyunca her türlü şiddeti ve istismarı gördüğünü ifade eden Anna Butim, “Bu sebeplerden dolayı Ukranya’ya geri kaçtım. Ona boşanma davası açmak istediğimi söyledim. Gizlice Türkiye'ye geldim boşanma davasını açtım. Beni tehdit ettiğini ve bana şiddet uyguladığını polislere anlattım. 6284 Yasası’ndan faydalanarak uzaklaştırma kararı aldım. Şu an tutuklu olduğu için korkmadan yaşayabiliyorum. Onun dışında herhangi bir ceza almadı ya da süreç başlatılmadı. Polisten korkmadığını söylüyordu. Ben uzaklaştırma kararı almama rağmen beni buldu ve boynumu kesmeye çalıştı etraftakiler müdehale edince sadece yüzümü kesebildi" diye konuştu.

"İNDİRİM ALACAK DİYE KORKUYORUM"

Anna İstanbul Sözleşmesi hakkında ise, "Şiddeti çok ağır yaşamış bir kadın olarak, Türkiye'de kadına şiddetin çok fazla olduğunu düşünüyorum eğer İstanbul Sözleşmesi de kaldırılırsa failler daha çok cesaret bulacak. Yasalar etkin uygulanmalı, failler cesaret kazanmamalı. Failler pişmanım deyince indirim alıyor. Oysa gerçekten pişman değiller. Eski eşim çok iyi yalan söyler. Mahkemede indirim alacak diye korkuyorum. Verilen ceza ne olursa olsun benim yaşadıklarımı hafifletmeyecek. Yüzüm düzelmeyecek. En azından fazla ceza alırsa korkmadan yaşayabileceğim" dedi.

"ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKMESİNLER"

Şiddete maruz kalan kadınlara cesaret vermek istediğini söyleyen Anna, "Eşim ancak şikayetimi geri çekersem boşanmayı kabul edeceğini söylüyor. Ben bunu asla kabul etmeyeceğim ve sonuna kadar savaşacağım. Buradan şiddete uğrayan kadınlara da tavsiyem şikayetlerini asla geri çekmesinler. Hiçbir kadın yalnız değil. Ben Kadın Meclisleri ile tanıştıktan sonra yalnız olmadığımı anladım ve kendimi daha rahat hissettim. Biz bir arada her şeyi başarabiliriz. Korkmasınlar, kendilerini şiddete mecbur bırakmasınlar. Davalarının arkasında olsunlar" ifadelerini kullandı.