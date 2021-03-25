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25 Mar 2021 - 15:48- Gündem G: 25 Mar 2021 - 15:51

Gündemi sarsan olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

İzmit'te 'Delikanlı' lakaplı şahsın işitme engelli gence şiddet uyguladığı olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, F.K. isimli şahıs ve beraberindeki kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı duyuruldu.
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Edinilen bilgiye göre, Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E., 'Delikanlı' lakaplı F.K.'nın'Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?' teklifi üzerine İzmit'e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., F.K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre F.K. ve arkadaşları, Engin E.'yi darp etmeye başladı. F.K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D.'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E.'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı. Engin E. şikayetçi olurken, F.K.'nin kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Konu ile ilgili  Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama başlattı. Engin E.’yi darp eden F.K. ve şahsa yardım eden şahısların yakalanması için başlatılan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, “Kocaeli ilinde engelli bir vatandaşımızın darp edilmesi olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Müşteki E.E. polis merkezine başvuru yaparak, 22.03.2021 tarihinde tehdit ve hakarete maruz kaldığını ve darp edildiğini ifade etmiş, şüpheliler hakkında şikayetçi olmuştur. Yapılan araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer şüpheliler hakkında ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma’ suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kolluk güçlerine şüphelilerin gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.
# Kocaeli, yardım, İzmit

25 Mar 2021 - 15:48 - Gündem

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