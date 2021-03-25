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25 Mar 2021 - 15:52- Gündem G: 25 Mar 2021 - 15:54

Bozkurt Uslu’dan ADD açıklaması

ADD Kocaeli Şubesi eski bakanlarından Bozkurt Uslu, son zamanlarda yaşanan tartışmalarla ilgili bir açıklama yaptı
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ADD Kocaeli Şubesi eski bakanlarından Bozkurt Uslu, son zamanlarda yaşanan tartışmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Uslu’nun açıklaması şöyle: ‘’Çok değerli dava arkadaşlarıma. Üyesi bulunmaktan onur duyduğum ADD Kocaeli Şube üyeliğimin 20. yılı dolmuştur. Yaptığım, yerine getirdiğim her görevin gururunu taşıyorum. Şubemiz yeni bir kongre öncesindedir. Her kongre yeni bir umut ve gelecektir. Ulusumuz çok zor bir dönemden geçmeye çalışırken arkadaşlarımızın karşılıklı çekişme ve atışmaları bizi çok üzmüştür. En çok birlikte olmamız gereken bir süreçtir. Kocaeli şubemiz geçtiğimiz yıl maddi bir sıkıntı yaşamıştır.

ELİNDEN GELENİ YAPTI

Daha iyi faydalı olsun diye açılan, taşınılan şube giderleri karşılanamamış ve hukuki bir süreç başlatılmıştır. Bu konuda  Kocaeli şube başkanı destek istemekte gecikmiştir. Halletmeye çalıştığına inanmalıyız. Geçmiş dönem şube başkanı da olmanın sorumluluğu ile bu durum bana iletildiğinde, tarafımdan ağırlıklı maddi manevi kapatılmış, Taylan başkan da elinden geleni yapmıştır. Kimse ile bu paylaşılmamıştır. ADD’nin kamuoyu önünde zora düşmemesi için ne gerekiyorsa yapılmış iken bu olayın geldiği nokta çok üzücüdür. Üstelik bu süreç bittikten üç ay sonra bir vesile duyulup ortaya gereksiz konmuştur. Engellenememiştir.

ASLİ GÖREVİNİZİ YAPINIZ

Son yıllarda şubelerimiz arasındaki ve kendi içindeki sorunların ortaya dökülmesi bu olayın tek faydasıdır. Bunu her ADD üyesi gibi bende şiddetle kınıyorum. Asli görevlerinizi yapınız. Genel Başkan Ertuğrul Kazancıyı, bizleri yetiştiren, Ergenekon, Balyoz dahil en sıkıntılı dönemlerde ulus için gözünü kırpmadan görevini yapan, Cumhuriyet mitingleri düzenleme komitelerinde ve alanlarda büyük görevler yapan Kocaeli şubemizi yaşatmak hepimizin görevi ve büyük sorumluluğudur. Bunu yerine getirmek sabır, güven, cesaret, erdem ve büyük vatan sevgisi ister. Başarılarımız ve çalışmalarımız bugün zorla tescillenmez. Yaptıklarımız ile anılacağız.

DESTEK OLACAĞIZ

Bu duygular ile hepimizi yeniden birliğe saygıya ve göreve davet ediyorum. Kongremizde yine olacak ve Genç Başkan ve yönetimine destek olacağız. Zor bir dönemde görev yapmıştır. Fazlası değil asli görevlerini yapacağı, asla iç kavgaya bulaşmayacağı, yaşadıklarından ve şubemizin tarihsel sorumluluğundan yola devam edeceği her üyemize saygısını göstereceği ve kendini daha iyi anlatacağı bir dönem inancındayım. Tüm şube başkanlarımı, yönetici ve üye arkadaşlarımı saygı ve sevgi ile selamlarım.”
# Kocaeli, destek

25 Mar 2021 - 15:52 - Gündem

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