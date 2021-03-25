Edinilen bilgiye göre, Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E., 'Delikanlı' lakaplı Fırat K'nın 'Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?' teklifi üzerine İzmit'e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E'yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı. Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K'yı yakaladı. Gözaltına alınan Fırat K., ters kelepçe ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
25 Mar 2021 - 15:56- Asayiş Güncelleme: 25 Mar 2021 - 16:51
Engelli genci öldüresiye döven şahıs emniyete böyle getirildi
İzmit'te işitme engelli genci öldüresiye döven ve şiddet görüntüsü sosyal medyada büyük tepki toplayan zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ters kelepçe ile polis merkezine getirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
emre meşe - Delik anlı fırat ne oldu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.