Demokrat Parti (DP) Başiskele İlçe Başkanı Muhammet Alperen Oruç partisinden istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Oruç, 2019 yılından beri ilçe başkanlığı görevini yapıyordu. Oruç istifa nedeni ile ilgili bir açıklama yapmadı. Muhammet Alperen Oruç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “2019 yerel seçimlerinden bu yana üstlenmiş olduğum DP Başiskele İlçe Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bu süreçte bizlere bütün kolaylığı sağlayan başta Genel Başkanımız Syaın Gültekin Uysal ve İl Başkanımız Sayın Mustafa Nazlıgül ve il yönetimimize teşekkür ederim. Saygılarımla.” ifadelerini kullandı.
25 Mar 2021 - 16:18- Siyaset Güncelleme: 25 Mar 2021 - 16:20
İl Başkanına teşekkür ederek istifa etti
Demokrat Parti Başiskele ilçe Başkanı Muhammet Alperen Oruç partisinden istifa etti
25 Mar 2021 - 16:18 - Siyaset Yazdır
Muhabir Serhat Güneş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.