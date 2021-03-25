İl Başkanına teşekkür ederek istifa etti

Demokrat Parti (DP) Başiskele İlçe Başkanı Muhammet Alperen Oruç partisinden istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Oruç, 2019 yılından beri ilçe başkanlığı görevini yapıyordu. Oruç istifa nedeni ile ilgili bir açıklama yapmadı. Muhammet Alperen Oruç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “2019 yerel seçimlerinden bu yana üstlenmiş olduğum DP Başiskele İlçe Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bu süreçte bizlere bütün kolaylığı sağlayan başta Genel Başkanımız Syaın Gültekin Uysal ve İl Başkanımız Sayın Mustafa Nazlıgül ve il yönetimimize teşekkür ederim. Saygılarımla.” ifadelerini kullandı.