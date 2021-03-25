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25 Mar 2021 - 16:22- Spor G: 25 Mar 2021 - 16:24

Gölcük’ü Kocaelili Onur Öztonga yıktı 3-2
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İstanbul’da müthiş bir mücadele vardı. Kırmızı Siyahlılar iki kez geriye düştüğü maçta beraberliği yakaladı ama Kocaelisporlu Onur Öztonga, eski Kocaelisporlu Selahaddin Dinçel’in takımına 3-2’lik galibiyeti getirdi

MAÇ GOLLERLE BAŞLADI

Maçın 3.dakikasında eski Darıcalı Abuzer Gaffar Toplu ile öne geçen şampiyon adayı ev sahibi, 7 dakika sevinebildi. Gölcükspor 10.dakikada Furkan Yiğit ile deplasmanda beraberliği yakaladı. Devre berabere bitecek denirken ev sahibi 43. dakikada bu kez Mehmet Nuri Özkaptan’ın golüyle yine öne geçti. İlk yarı 2-1 Erok’un üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Eser Kardeşler yönetimindeki Gölcükspor, 51.dakikada Şener Arıca’nın golüyle bir kez daha beraberliği yakaladı: 2-2. 70.dakikada ise sahneye maalesef Kocaelisporlu Onur Öztonga çıktı ve Erok’u 3-2 öne geçiren golü attı. Gölcükspor sahadan 3-2 yenik ayrılırken, çarşamba gününü bay geçeceği için iki haftalık tatile girdi.
# İstanbul

25 Mar 2021 - 16:22 - Spor

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