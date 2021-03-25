Gölcük’ü Kocaelili Onur Öztonga yıktı 3-2

İstanbul’da müthiş bir mücadele vardı. Kırmızı Siyahlılar iki kez geriye düştüğü maçta beraberliği yakaladı ama Kocaelisporlu Onur Öztonga, eski Kocaelisporlu Selahaddin Dinçel’in takımına 3-2’lik galibiyeti getirdi
MAÇ GOLLERLE BAŞLADI
Maçın 3.dakikasında eski Darıcalı Abuzer Gaffar Toplu ile öne geçen şampiyon adayı ev sahibi, 7 dakika sevinebildi. Gölcükspor 10.dakikada Furkan Yiğit ile deplasmanda beraberliği yakaladı. Devre berabere bitecek denirken ev sahibi 43. dakikada bu kez Mehmet Nuri Özkaptan’ın golüyle yine öne geçti. İlk yarı 2-1 Erok’un üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Eser Kardeşler yönetimindeki Gölcükspor, 51.dakikada Şener Arıca’nın golüyle bir kez daha beraberliği yakaladı: 2-2. 70.dakikada ise sahneye maalesef Kocaelisporlu Onur Öztonga çıktı ve Erok’u 3-2 öne geçiren golü attı. Gölcükspor sahadan 3-2 yenik ayrılırken, çarşamba gününü bay geçeceği için iki haftalık tatile girdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.