Darıca Play-Off’ta yakalandı: 0-0

İç sahada bir türlü seri yakalayamayan Misli.com 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca Gençler Birliği, dün Çengelköy takımını konuk etti ve yine kazanamadı
KALECİ ALİ APER KIRMIZI KART GÖRDÜ
Sarı Yeşilli ekibin bu seneki süper kalecisi Ali Alper Doğan, 45.dakikada kırmızı kart görerek olundan çıkarken, Sarı yeşilliler zorunlu değişiklik yaptı. Bir devreyi 10 işi oynayan ekip, sayısız gol fırsatlarından yararlanamadı. Düşme korkusu yaşayan İstanbul ekibi Çengelköy ise istediğini aldı. Mardin Fosfat deplasmanda, Ceyhan iç sahada kazanınca, Play-Off hattındaki Darıca ile farkı kapadı. Darıca çarşamba günü üçüncü sıradaki Nazili ile adeta 6 puan değerindeki maça çıkacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.