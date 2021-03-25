Darıca Play-Off’ta yakalandı: 0-0

İç sahada bir türlü seri yakalayamayan Misli.com 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca Gençler Birliği, dün Çengelköy takımını konuk etti ve yine kazanamadı

KALECİ ALİ APER KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sarı Yeşilli ekibin bu seneki süper kalecisi Ali Alper Doğan, 45.dakikada kırmızı kart görerek olundan çıkarken, Sarı yeşilliler zorunlu değişiklik yaptı. Bir devreyi 10 işi oynayan ekip, sayısız gol fırsatlarından yararlanamadı. Düşme korkusu yaşayan İstanbul ekibi Çengelköy ise istediğini aldı. Mardin Fosfat deplasmanda, Ceyhan iç sahada kazanınca, Play-Off hattındaki Darıca ile farkı kapadı. Darıca çarşamba günü üçüncü sıradaki Nazili ile adeta 6 puan değerindeki maça çıkacak.