Derince varsa umut da vardır

3. Lig 1. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Belediye Derincespor sahasında ateş hattındaki Çankaya Futbol Kulübü’nü 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler kalan 6 hafta öncesi Play-Off kartlarını yeniden karmaya başladı.

ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET

Ağır zeminde, buz gibi havada Çankaya Futbol Kulübü’nü konuk eden Belediye Derincespor, rakibini Muhammed Enes, Sinan Morgil ve Tayfur Emre Yılmaz’ın golleri ile 3-1 mağlup ederek puanını 37’ye çıkardı. Arnavutköy’ün yenilmesi, Ofspor’un ise uzatma anlarındaki golü ile berabere kalması, Derince’nin galibiyetini daha da değerli bir hale getirdi.

SİNAN SAHNEYE ÇIKTI

Bu sezon klasik hale gelen Derince’nin güçlü oyunu Çankaya maçında da devam etti. Gol pozisyonlarını harcamakta yine hayli cömert olan sarı lacivertlilerde Muhammed Enes, Mehmet Bağlı ve Koray’ın topları direkten döndü. Bitime 5 dakika kala topla çıkan Sinan Morgil attığı golle Derince’yi öne 2-1 geçirdi, aynı futbolcu Tayfur Emre’ye golü attırdı ve maçın 3-1 kazanılmasını sağladı.

KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Play-Off hattı ile arasındaki farkı 3’e düşüren sarı lacivertlilerin sıradaki durağıOrdu olacak. 32 puanla sekizinci sırada yer alan Fatsa Belediyespor’u deplasmanda mağlup etmenin yollarını arayacak olan Belediye Derincespor, Edirne (İ), Kemer, (D), Ofspor, (İ), Diyarbekir (D) ve Payasspor (İ)maçları ile sezonu tamamlayacak.