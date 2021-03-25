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25 Mar 2021 - 15:58- Gündem G: 25 Mar 2021 - 16:27

İzmit Belediyesi köy yollarını ve  ara sokakları sürekli açık tutuyor 

Kar yağışına bağlı olarak kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Karla Mücadele ekipleri köy yollarını, ara sokakları ve güzergah üzerinde kalan yetki alanı dışındaki ana arterleri açık tutuyor 

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Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele Ekipleri ara sokaklarda, köy yollarında ve yetki alanı dışında kalan ana arterlerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Günün ilk saatlerinde yoğunlaşan kar yağışına karşı tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başlayan İzmit Belediyesi Karla Mücadele ekipleri,  Sultaniye, Güvercinlik, Mecidiye, Arpalık İhsaniye, Bağlıca, Balören Köyü, Çubuklubala, Çubuklu Osmaniye, islamköy, Mandıra Yassıbağ, Orhaniye Kuloğlu, Kurtdere Hasancık, Üçgaziler, Sadıklar, Tevfikiye ve Ortaburun mahallelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını tamamladı. Kar yağışına bağlı olarak bu bölgelerde yeniden tuzlama ve küreme çalışması yapılacak.
# İzmit

25 Mar 2021 - 15:58 - Gündem

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