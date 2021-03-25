Sağlık Sen 1. Olağan Kongresini gerçekleştirdi

Memur-Sen'e bağlı Kocaeli'nin yeni şubesi olan Sağlık Sen geçtiğimiz gün Kocaeli Üniversitesi Şubesi 1. Olağan Kongresini Kocaeli Üniversitesi'ndeki kongre salonunda gerçekleştirildi. Tek aday olan Mustafa Resul 80 delegenin oyu ile seçilmiş başkan oldu. Divan Başkanlığını Hamza Öksüz üstlendi. Divan yardımcısı ise Cesur Öztürk oldu. Üyelikler Gökhan Yünkul, Ahmet Saatçi, İsmail Çor oldu.

YOĞUN KATILIM

Kongreye Sağlık-Sen Genel Sekreteri Duralı Baki,Memur-Sen ve Sağlık-Sen Bursa İl Şube Başkanı Gökhan Yünkul, Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, Sağlık-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Cesur Öztürk, Sağlık-Sen İstanbul Üniversiteler Şube Başkanı İsmail Çor, Sağlık-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Zafer Caner, Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi,Memur-Sen Kocaeli il Basın ve İletişim Başkanı Ulaştırma Memur-Sen Kocaeli Şube Genel Sekreteri Mustafa Ulusoy, Büro Memur-Sen 3 Nolu Şube Başkanı Fırat Güler,Toç-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ceyhun Arabacı, Bayındır, Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Altun, Eğitim Bir-Sen Kocaeli üniversite Şube Başkan Yardımcısı Sn.Duran Cankurt Katılım Sağladı.

"ÇÖZÜM SUNAN PROJELER"

Başkan Adayı Mustafa Resul Konuşmasında,"Sağlık-Sen Kocaeli Üniversitesi olarak 500 üye ile başladığımız bu kutlu yolculukta , temsilci arkadaşlarımızın ve teşkilatımızın çalışmalarıyla 900 üye ile üniversite hastanemizi zirveye taşıdık ve şubemize kavuştuk. Üniversite Hastanelerimizin mali problemlerinin yanı sıra yapısal olarakta geliştirilmesi gerektiğini. Sağlık çalışanlarının motivasyonu ve çalışma barışını sağlamak için üniversite hastanelerinde yaşanan sorunlar son bulmasını, sorunların çözümü için kuru eleştiri değil, çözüm sunan projeler ürettiklerini ve üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.

"ÇÖZÜM ODAKLI SENDİKACILIK"

Kocaeli Üniversite Şubesi olarak dava arkadaşlarımızla çözüm odaklı çalışacaklarını. Sorunların çözümü için yetkililerle sürekli temas halinde olacaklarını. Dün olduğu gibi, bundan sonrada çözüm odaklı sendikacılık için yolumuza devam edeceğini söyleyerek 1.Olağan genel kurulumuzun başta üniversite şubemize ve teşkilatımıza hayırlara vesile olmasını niyaz eder, katılımları ile bizleri memnun eden tüm misafirlerimizi şahsım ve yönetim kurulum adına saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayıp, teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

YÖNETİM ASİL:

Mustafa RESUL (Şube Başkanı)

Şengül GENÇOĞLU(Şube Sekreteri)

Mehtap ORBAY(Teşkilatlanma Sekreteri)

Umut KAVLAK(Mevzuat Sekreteri)

Ömer ŞAHİN(Mali İşler Sekreteri)

Ayhan KARACA(Basın Yayın Sekreteri)

Varol SAKALLI(Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

DENETİM KURULU ASİL:

Olgun KAHVECİ

Burçin KAYIHAN

Atalay ÖZTÜRK

Kezban AKKAYA

Yalçın YÜKSEL

DİSİPLİN KURULU ASİL:

Hüseyin GÜL

Salih DEMİR

Gülşah ŞEN

Bircan BORA

Alime Pamuk YETKİN