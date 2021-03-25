Alınan bilgiye göre Körfez Esentepe Mahallesi Şirin Sokakta bulunan bir evde meydana gelen olayda Samet Ç. (23), tabancayla başına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Evdeki yakınları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Samet Ç. Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken müzisyen ve işsiz olduğu ayrıca askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
25 Mar 2021 - 16:46- Asayiş Güncelleme: 25 Mar 2021 - 17:42
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı
Körfez Esentepe Mahallesinde bulunan bir evde 23 yaşındaki genç, tabancayla başına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.
25 Mar 2021 - 16:46 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.