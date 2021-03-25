Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre Körfez Esentepe Mahallesi Şirin Sokakta bulunan bir evde meydana gelen olayda Samet Ç. (23), tabancayla başına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Evdeki yakınları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Samet Ç. Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken müzisyen ve işsiz olduğu ayrıca askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.