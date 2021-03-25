AKP’ye lebaleb kurultay tepkisi “Esnafa yapılan uygulama, AKP’ye yapılmıyor”

AKP 7. Olağan Büyük Kongresi, önceki gün Ankara Spor Salonu’nda hınca hınç dolu bir şekilde, sosyal mesafe kurallarına uyulmadan yapıldı. Seyircili kongre yapmakta ısrar eden AKP’nin çağrısına kulak veren binlerce partili sabahın ilk saatlerinden itibaren kongre alanında yerini aldı. Fazla müşteri aldığı gerekçesi ile her fırsatta esnafa ceza kesildiği bir dönemde AKP’nin tüm illerden partilinin katılımıyla kongre yapması tepkilere neden oldu. Kongre için Kocaeli’den yaklaşık 110 otobüs ve 4 bin 500 kişi Ankara’ya gitti.

“GURUR DUYACAĞIMIZ BİR KONGRE”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve milletvekillerinin de katıldığı kongre ile ilgili açıklama yapan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Milletimize hizmet etme yolunda ve inandığımız değerler ışığında yeni kadrolarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Kocaeli teşkilatlarının kendiyle övüneceği, gurur duyacağı ve her zaman hatırlayacağı bir genel kurulu daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kocaeli’den Ankara’ya akın eden değerli teşkilatımıza da, başta kadın ve gençlik kollarımız olmak üzere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

CHP’Lİ YILDIZLI’DAN GÖNDERME

Ellibeş’in açıklamasının yanı sıra muhalefet partisi il başkanları geniş katılımlı kongreye tepki gösterdi. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı kongre sonrası uyarılarda bulundu. AKP'nin sosyal mesafesiz kongre fotoğraflarını paylaşan Yıldızlı, “Kocaelili hemşerilerim, yarından itibaren maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini üzülerek hatırlatmak durumundayım" sözleriyle gönderme yaptı.

“KOCA’YI GÖREVE DAVET EDİYORUM”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız pandemide yeni bir pik dönemine davetiye çıkarıldığını ifade ederek, “Üzülerek ifade ediyorum ki yurdun dört bir yanından gelerek Ankara Spor Salonu'nu dolduran binlerce vatandaşımız memleketlerine döndükten sonra sosyal mesafe, maske kurallarına dikkat edilmeden iktidar uğruna insan hayatını hiçe sayan zihniyetin acı faturasını tüm ülke olarak önümüzdeki 2 hafta içerisinde yaşayacak ve göreceğiz. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca Beyefendi’yi göreve davet ediyorum” dedi.

SP’Lİ MUTLU İĞNELEDİ

SP İl Başkanı Zafer Mutlu, “Biliyorsunuz Türkiye’de Koronavirüsün yayılmadığı tek yer AK Parti kongreleridir. Vatandaşlarımız gayet gönül rahatlığıyla bu kongrelere gidebiliyorlar. Dolayısıyla AK Parti kongrelerinin lebalep dolu olmasını ve Cumhurbaşkanının rızası ile olabileceğini düşünüyoruz. Diğer partilerin, derneklerin ve baroların kongrelerinde bu Koronavirüs tehlikesi çok üst düzeyde. AK Parti ülkenin ayrıcalıklı insanların oluşan bir yapı olduğu için virüsün yayılma ihtimali yok. Yapılmasını gayet uygun ve yerinde buluyoruz” dedi.

“AŞIYI YANDAŞLARINA MI YAPTILAR?”

HDP İl Başkanı Mehmet Selim Akboğa, “Bir yandan maske mesafe diyeceğiz bir yandan da inşaları salonlara toplayacağız. Bunlar haksız bir şekilde yapılıyor. Ortalıkta bir buçuk milyon doz aşı kayıp. Kendi yandaşlarına yapıp da bize bir şey mi olmaz diyorlar bilemiyorum” dedi. Yakın zaman Gebze’de yapılan Nevroz etkinliği ile ilgili de konuşan Akboğa, iki etkinliğin farklı ortamlarda yapıldığını ifade ederek, “Biz nevroz çalışmalarında gelen kitlemize pandemi uyarılarını yaptık. Bizim nevroz alanımız büyüktü ve açık alandaydı. Sosyal mesafeye uyuldu” dedi.

“SORUMSUZCA BİR HAREKET”

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “İktidar partisi çok sorumsuz bir hareket içerisinde. Temas halindeki o insanlar tekrar Türkiye’nin dört bir yanına dağıldılar. Bu ciddi sorumsuzca bir harekettir. Temas olmasın diye dükkanları kapatıyorsunuz. Partiden arkadaşlarım var, birçok kişiyi davet ettiler. Hepsi katılmadı. Türkiye tekrardan içeri kapanacak. İnsanlara zarar veremeye kimsenin hakkı yok. Nisan başındaki grafik gösterecek. 29 Aralık’ta biz kongremizi yaptık. Genel merkezimiz bize talimat verdi, sadece delegeleri istediler” dedi.

“REZİL BİR DURUM”

DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Bir genel başkan, bir cumhurbaşkanı hastalık döneminde koca salonu tıka basa dolduruyorsa salondakilere vermediği değeri gösteriyor. Hiçbir parti başkanı kendi partililerine böyle davranmaz. Kongre salonunun yanında iki kişi yan yana çay içse ceza kesiyor. Yapılan akla mantığa uyan bir şey değil. Rezil bir durum. İnsan bu kadar değersiz olmamalı. İnsanlar orada inandıkları lider uğruna geliyor. O dava liderinin de düşünmesi gerekiyor” dedi.

“AYRIMCILIK OLMAMASI GEREKİYOR”

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Esnafa bu süreçte çok sert davranıldı. Bu dönemde kongre yapılmasını doğru bulmuyoruz. İktidarın kendi kongresinde böyle geniş ve pandemiyi gözetmeden davranmasını doğru bulmuyoruz. Pandemi herkes için geçerli. Burada ayrımcılık olmaması gerekiyor” dedi.

“VATANDAŞ NE YAPSIN?”

DSP Başkanı Halim Dedeoğlu, “Yasağı koyanlar yasağı önceden çiğniyor. Herkese yasak da onlara değil mi? Esnafın kepenk kapattığı bir dönemde alınan tedbirlerin her alanda uygulanması gerekiyor. Maalesef öyle olmadığını gördük. Cumhurbaşkanının tabiri ile kongreler lebaleb dolu. Bütün dernek kongreleri iptal edildi. Bu karar neden iktidar partisinde uygulanmadı? Kötü bir örnek oldu. Yukardakiler uymuyorsa neden vatandaş ben uyayım diye düşünüyor. Yönetenlerin kendi kurallarını çiğnemesi abesle iştigaldir” dedi.

“MAVİ İLLERDEN GELENLER OLDU”

BBP İl Başkanı Remzi Kaya, “Yapılanı tasvip etmiyorum. Esnafımız kan ağlarken, kongrelerin yapılmasını doğru bulmuyoruz. Kongreler de bir yandan yapılmak zorunda. Belli bir kural çerçevesinde yapılması gerekiyor. Hepsinin test yapıldığı söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu kadar zorlu süreçte esnafınız vatandaşımız dikkat ederken büyük bir kongrenin yapılması yanlış. Orada mavi illerden gelenler de oldu kırmızı illerden gelenler de oldu. Bu tabloyu olumsuz etkileyecek” dedi.

“2023’TE GİDECEKLER”

YRP İl Başkanı Mehmet Aras ise, “Açıkça ifade etmek istiyorum: Pandemi kurallarına uyulmamıştır. Vatandaşın büyük beklentisi vardı. Sonuçta milletin cebindeki dövizleri ve altınları istemekten başka bir şey yapmadılar. Yapacakları bir şey de yok. Bunlar yolcu Allah’ın izni ile. Millet aynı lafları duymaktan bıktı usandı. Bunlar şaşkın ördek misali şaşırmış durumda. 2023’te gidecekler” dedi.

“YÖNETİCİLER İSTİFA ETMELİ”

EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, “İlk baştan beri hükümetin tutumu lebaleb doluluk şeklinde ilerliyor. Okullarda yüz yüze sınavlar ertelendi. Hükümet tedbir almak yerine vatandaşı sürü bağışıklığına terk etmiş durumda. Milletle dalga geçercesine bu kongrelerin yapılması riski arttırıyor. Pandemi süreci zaten bilimin ışığında yürütülmedi. Halk sağlığını riske atmaya devam edenlerin yapması gereken şey bir an önce istifa etmesi gerekiyor. İlimizdeki AKP yöneticileri o koltukları terk etmelidir. Bu halk için yapacakları en güzel hizmet istifa etmeler” dedi.