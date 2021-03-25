Tüysüzler sırra kadem bastı,  mağdurlar yine eli boş döndü

Müşterilerine altın ve para cinsinden faiz öderken işleri bozulan ve alacaklılarından kaçmak için şehri terk eden Tüysüz Kuyumculuk’un ortaklarının yargılandığı Tüysüzler Davası dün Kocaeli Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha görüldü. Son duruşmada sanık olarak yargılanan Yüksel Tüysüz’ün soy ismini Hancızade olarak değiştirdiği, Cemalettin Tüysüz’ün ise soy ismini Albayrak olarak değiştirdiği öğrenilmişti. Önceki duruşmada mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanıklardan Melike Zortaş, Perihan Tüysüz ve Turgay Tüysüz için İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazılmasına, diğer sanıklar için yazılan talimatların dönüşlerinin beklenmesine karar verilmişti.

BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Dün bir kez daha görülen davada sanıklar için yazılan talimatlara İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nden geri dönüş yapılmaması gerekçesi ile dava 13 Temmuz tarihine ertelendi. Aynı zamanda sanık Cemalettin Albayrak, Turgay Tüysüz ve Yüksel Hancızade’nin açık adreslerinin tespit edilmesi, tespit edildikten sonra savunmalarının alınmasına karar verildi.