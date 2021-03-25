Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın"

Çarşamba günü 17 bin kişilik Ankara Spor Salonu’nda yapılan AKP 7. Olağan Kongresi’nde, sosyal mesafe maalesef hiçe sayıldı. Salonun içi hınca hınç dolarken, binlerce kişi de salon dışında kongreyi takip etti. Kocaeli’den kongreye 110 otobüs kaldırıldı, 4500 kişi kongreye katıldı. Gidiş dönüşte maske-mesafe-hijyen kurallarına uyulmadı.
İNSANLAR RİSK ALTINDA
Dün AKP’nin Ankara’da yaptığı büyük kongreyle ilgili toplumun değişik kesimlerinden gün boyu yüzlerce telefon aldık. Telefon edenlerin ortak görüşü, “Kongreye gidenleri biz tanımıyoruz, toplumun içine karışırlarsa, diğer insanlar risk altında olabilir. Bu gidenler mutlaka karantina altına alınmalı” diyerek, yetkilileri göreve davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Ayhan Akar - Çok komik bir istek, onların dokunulmazlıklarının olduğunu bilmiyor musunuz?
Izmitli - Neden alınmamış ve neden o kadar insana bir arada izin verilmiş bu corona tanıdıklarımı yoksa ballımı bu kadar insan bu nasıl anlayış neden susuyor yetkililer millete maske var sosyal mesafe var tamam kongredekilere yokmu kanunlar sade vatandaşlaramı geçerli biri çıksın anlatsın
İzmi̇tli̇ - İNŞAALLAH BİRBİRLERİNE BULAŞTIRIRLAR.KIURAL TANIMAZ,ALLAHTAN KORKMAZLAR SİZİ.
Doğrucu - Çok iyi isabet.Zaten onlar kendilerini önemsememiş kalabalığa girmiş.Umrumda değiller zaten.Biz vatandaşların hakkına girip ölümümüze neden olabilirler.
Vatandaş - Vali bey gereğini yapmalı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.