Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın"

Izmitli - Neden alınmamış ve neden o kadar insana bir arada izin verilmiş bu corona tanıdıklarımı yoksa ballımı bu kadar insan bu nasıl anlayış neden susuyor yetkililer millete maske var sosyal mesafe var tamam kongredekilere yokmu kanunlar sade vatandaşlaramı geçerli biri çıksın anlatsın