İzmit Belediyesinin  kar mesaisi sürüyor



İzmit’in dört bir yanında karla kaplanan mahalle ve sokaklarda küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri öncelikle İzmit’in köylerine ve yüksek kesimlerine hizmet götürerek vatandaşların mağduriyet yaşamamasını sağladı. Arpalık İhsaniye, Biberoğlu, Dağköy, Gedikli, Güvercinlik, Kısalar, Sapakpınar, Sultaniye ve Zeytinburnu mahallelerinde kar küreme ve tuzlama işlemlerini gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekipleri, ara yollarda da genişletme çalışması yaptı. Belediye ekipleri kar yağışı devam ettikçe aynı bölgelerde yeniden tuzlama ve küreme yapıyo