Kick Boks sporcuları inanıyor

Vedat Akbulut’un koordinatörlüğünde düzenlenecek olan Kick Boks Galası öncesi ringe çıkacak olan sporculardan iddialı demeçler geldi. İşte sporcuların o açıklamaları.

HARUN GÜR: SIKI BİR MÜSABAKA OLACAK

Öncelikle, organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sıkı bir maç çıkaracağım. Ringde hızlıyım, dışarıda çok daha farklıyım. Güzel bir maç bizi bekliyor. Pandemide sıkıntı çektik tabii ki. Biraz normalleşme başladı ve ben de kendi kulübümde çalışmalarıma devam ettim. İnşallah iyi bir müsabaka izletirim.

NUSRET YAKŞİ: ÇOK ÇALIŞTIM

Şanlıurfa Viranşehirliyim. Kocaeli’ye kendimi bir kez daha göstermek için geldim. Bugüne kadar 3 maçım var ve üçü de nakavt ile sona erdi. Bize destek veren Vedat Akbulut Bey’e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve kick boks sporunu sevenlere teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde biraz geri kaldık. Ancak şampiyon Sinan Ulutürk abim ile birlikteydik. Onunla birlikte çok çalıştık. Bu çalışmaların karşılığını ringde göstereceğim. (Öte yandan Sinan Ulutürk, Nusret ile ilgili olarak –O, buralara tarlalardan geldi. Keşfedildi, o da yeteneğinin farkına vardı ve yılmadan çalışarak Avrupa şampiyonu oldu. Önü açık bir sporcu… Tüm sporculara olduğu gibi, Nusret’e de başarılar diliyorum- dedi.

MERT YENİKÖY: ENİS BENİ DUYSUN!

İki hafta önce rakibimin Enis Yunus olduğunu öğrendim. Duymasını istiyorum. Karşısında sert bir rakibi var. İzmit’te kendimi göstermek ve nasıl bir sporcu olduğumu kanıtlamak istiyorum. Organizasyon öncesi çalışmalarım çok güzel geçti. Maça hazırım. Korona süreci biraz sıkıntılı geçti ancak Orhan hocam ile birlikte yaptığım çalışmalarımın ardından toparladım. Korondadan sonraki ilk organizasyon olduğu için hepimiz bu etkinliğe önem veriyoruz. İnanıyorum ki ben de maçımı kazanacağım. (Sporcunun antrenörü Orhan Bey konuşmasında - Mert Yeniköy ilk kez maça çıkacak. O’na inanıyorum. Müsabakanın sakatlık olmadan, iyi geçmesini diliyorum. 5 yıldır İstanbul’dayım. Buraya Hollanda’dan geldi. Hollanda ile Türkiye arasında, organizasyonlar ile ilgili fazla bir fark yok. Belki ilgi ve maddi ve anlamda Hollanda bir adım daha önde olabilir. Ancak Türkiye’de de çok değerli antrenörler, sporcular ve bu işe mali katkı sunanlar var- dedi.)