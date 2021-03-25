Kerem Pala’ya 3 maç ceza!

Gölcükspor ile Ispartaspor arasında oynanan 3. Lig 3. Grup maçının son bölümlerinde Gölcükspor’un orta saha oyuncusu Sefa Tunç’a kafa atan Ispartasporlu Kerem Pala hakem Deniz Kükrek tarafından direkt kırmızı kart görmüştü. Disipline sevk edilen futbolcunun cezası belli oldu. PFDK Kerem’e 3 resmi müsabakadan men ve 1.500 lira para cezası verdi.