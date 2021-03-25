21 Mart’ta oynanan Gölcükspor - Ispartaspor maçında protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırı hareket eden Gölcükspor’a 6 bin lira para cezası verildi.
25 Mar 2021 - 21:50- Spor Güncelleme: 25 Mar 2021 - 21:51
Gölcükspor’a para cezası
21 Mart’ta oynanan Gölcükspor - Ispartaspor maçında protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykı...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.