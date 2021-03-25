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25 Mar 2021 - 21:51- Gündem G: 25 Mar 2021 - 21:52

 Hürriyet, Fındıklı Belediye Başkanı’nı ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu’nu makamında ağırladı

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Birçok alanda yaptığı belediyecilik hizmetiyle ülkenin farklı şehirlerindeki belediye başkanlarının dikkatini çeken İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet sık sık başkanları ağırlıyor. Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e görevinde başarılar dileyen Başkan Çervatoğlu, İzmit’te gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgi aldı. 

BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Ziyarette iki belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Başkan Hürriyet, kentte kaynakları doğru kullanarak, vatandaşları üretime katmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Hürriyet, çalışmalarını takip ettiğini belirterek Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nu tebrik etti.
# İzmit

25 Mar 2021 - 21:51 - Gündem

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