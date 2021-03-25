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25 Mar 2021 - 22:32- Gündem G: 25 Mar 2021 - 22:40

Korona verileri şimdi açıklandı! Sonuç hiç iç açıcı değil

Ülkemizde koronavirüs nedeniyle vefat edenleri sayısı düne arttı. 25 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1210'u semptomatik olmak üzere 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13'e yükseldi. Vefat sayısı 157 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 19 bin 186 oldu. Korona tablosundaki vaka sütunu hariç tüm verilerin yükselişte olduğu görüldü.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1210'u semptomatik olmak üzere toplam 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 157 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 731'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 120 bin 13'e yükseldi.
# koronavirüs

25 Mar 2021 - 22:32 - Gündem

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