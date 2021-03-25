25 Mar 2021 - 22:32- Gündem

Korona verileri şimdi açıklandı! Sonuç hiç iç açıcı değil

Ülkemizde koronavirüs nedeniyle vefat edenleri sayısı düne arttı. 25 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1210'u semptomatik olmak üzere 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13'e yükseldi. Vefat sayısı 157 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 19 bin 186 oldu. Korona tablosundaki vaka sütunu hariç tüm verilerin yükselişte olduğu görüldü.