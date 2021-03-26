Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Mar 2021 - 11:33- Gündem G: 26 Mar 2021 - 11:36

Karla kaplanan ormanda aç kalan köpeği öğretmenler besledi

Başiskele'de bulunan bir rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmenler, karla kaplanan dağda aç kalan köpeği 3 kilometre yürüdükten sonra bulup beslediler.
mask

 Başiskele'de etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölgede karla kaplanan ormanlık alanda yalnız yaşayan bir köpek ise yemek bulamadığı için aç kaldı. Başiskele ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmenler de köpeğin aç kaldığını duyunca harekete geçti. Öğretmenler bölgeye giderek aç kalan köpeği 3 kilometre yürüdükten sonra buldu. Köpek, öğretmenler tarafından mama ile beslendi.

26 Mar 2021 - 11:33 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet, Berat Kandili’ni kutladı mask
Hürriyet, Berat Kandili’ni kutladı
İzmit Belediyesi Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor mask
İzmit Belediyesi Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor
Büyükakın: Tiyatro salonlarında buluşacağımız günleri özlemle bekliyorum   mask
Büyükakın: Tiyatro salonlarında buluşacağımız günleri özlemle bekliyorum  
GTÜ’de hayatını kaybeden akademisyen için anma töreni düzenlendi mask
GTÜ’de hayatını kaybeden akademisyen için anma töreni düzenlendi
Başkan Büyükakın: Bu gece dualarımız insanlığın virüsten kurtuluşu için olsun mask
Başkan Büyükakın: Bu gece dualarımız insanlığın virüsten kurtuluşu için olsun
AYKOME’ye yenilikçi uygulama mask
AYKOME’ye yenilikçi uygulama
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı mask
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi mask
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın" mask
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın"
6 gün önce evlenen akademisyen, kalbine yenildi mask
6 gün önce evlenen akademisyen, kalbine yenildi
İzmit'te çekilen görüntüler şoke etti! Savcılık harekete geçti mask
İzmit'te çekilen görüntüler şoke etti! Savcılık harekete geçti
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü mask
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü

GALERİ

Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde! mask
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde!
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor mask
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler mask
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler
Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor mask
Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
Haber alınamayan iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi mask
Haber alınamayan iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi
Kocaelispor - Amedspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Amedspor (Canlı anlatım)
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL