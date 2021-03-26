Karla kaplanan ormanda aç kalan köpeği öğretmenler besledi

Başiskele'de etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölgede karla kaplanan ormanlık alanda yalnız yaşayan bir köpek ise yemek bulamadığı için aç kaldı. Başiskele ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmenler de köpeğin aç kaldığını duyunca harekete geçti. Öğretmenler bölgeye giderek aç kalan köpeği 3 kilometre yürüdükten sonra buldu. Köpek, öğretmenler tarafından mama ile beslendi.