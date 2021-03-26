Yıldızlı, TBMM Başkanı Şentop'u istifaya davet etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması konusunda, katıldığı bir televizyon programından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şentop, Cumhurbaşkanı'nın istediği uluslararası anlaşmadan kararname ile çıkabileceğini belirterek,"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden de çekilebilir" dedi. Şentop'un bu sözleri sosyal medyada büyük tepki gördü.
"DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"
Konuyla ilgili CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı ise Şentop'u istifaya davet etti. Yıldızlı,"Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden de çekilebilir" açıklamasıyla Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayan Mustafa Şentop TBMM Başkanlığı değil, tek adamın sözcülüğünü yapacaksa derhal istifa etmelidir" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.