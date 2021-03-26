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26 Mar 2021 - 11:35- Siyaset G: 26 Mar 2021 - 11:39

Yıldızlı, TBMM Başkanı Şentop'u istifaya davet etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, "Cumhur Başkanı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden de çekilebilir" sözleri üzerine CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı,"Tek adamın sözcülüğünü yapacaksa derhal istifa etmelidir" dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması konusunda, katıldığı bir televizyon programından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şentop, Cumhurbaşkanı'nın istediği uluslararası anlaşmadan kararname ile çıkabileceğini belirterek,"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden de çekilebilir" dedi. Şentop'un bu sözleri sosyal medyada büyük tepki gördü.

"DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"

Konuyla ilgili CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı ise Şentop'u istifaya davet etti. Yıldızlı,"Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden de çekilebilir" açıklamasıyla Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayan Mustafa Şentop TBMM Başkanlığı değil, tek adamın sözcülüğünü yapacaksa derhal istifa etmelidir" dedi.
# Kocaeli, İstanbul

26 Mar 2021 - 11:35 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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