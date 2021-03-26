Başkan Turan'dan Berat Kandili mesajı

Başkan Turan yayınladığı mesajda, Berat Kandilinin ülkemiz, milletimiz, tüm İslam alemi ve insanlık üzerinde tehdit oluşturan her türlü hastalık, afet ve günahlardan beratına vesile olması temennisinde bulundu.
Üç ayların ikincisi olan, 11 Ayın Sultanı mübarek Ramazan ayının habercisi Berat Kandili vesilesi ile mesaj yayınlayan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ‘’ Günahlarından arınmak, sıkıntılarından kurtulmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan rahmet dolu, mağfiret dolu, yüksek fırsatlar dolu gecelerden birisini daha idrak edeceğiz. Dünya işleri ve kulların işlerinin Yüce Hakk’a arz edildiği bu mübarek gecenin insanlığı etkisi altına alan tüm hastalıklardan da kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum Aynı zamanda 11 ayın sultanı Ramazan ayının da habercisi olan Berat Kandili’nin ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. " ifadelerine yer verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.