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26 Mar 2021 - 11:53- Gündem G: 26 Mar 2021 - 11:58

Sefa Sirmen'in kamu zararından sorumlu tutulduğu gerekçeli karar açıklandı

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'e İzmit Doğalgaz Projesi kapsamında yüklenici konsorsiyuma haksız yere para ödediği gerekçesiyle 13 milyon 658 bin 772 lira tazminat cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

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Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesince açıklanan 34 sayfalık gerekçeli kararda davacının talepleri, davalılar ve avukatlarının beyanları, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı, dava dosyasına gelen bilirkişi ve teftiş kurulu raporları ile diğer belgelere yer verildi. Gerekçeli kararda müfettiş ve bilirkişi raporları ile yapılmadığı tespit edilen işlere karşılık haksız yere konsorsiyuma gerçekleştirilen ve izah edilemeyen diğer ödemeler 21 başlıkta sıralandı.

13 MİLYON 658 BİN 772 TÜRK LİRASI

Proje için konsorsiyuma hazine garantili kredilerin sağlandığı kaydedilen gerekçede, "Bilahare Hazine Müsteşarlığının bilgisi ve garantisi altında yapılan düzeltme anlaşmalarıyla kredi miktarı artırılmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kefaletinde ve Hazine Müsteşarlığının garantisinde sağlanan bu kredilerin bir bölümünün amacına uygun kullanılmadığına yönelik olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından soruşturma raporları düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi. Gerekçeli kararda davacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilinin İzmit Doğalgaz Projesi'yle ilgili yüklenici konsorsiyuma fazladan ödenen 48 milyon 858 bin 613 Fransız frangına karşılık 13 milyon 658 bin 772 Türk lirasının davalılardan tahsiline karar verilmesi talebiyle dava açtığı kaydedildi.

"DİĞER DAVALILAR AÇISINDAN KUSUR TESPİT EDİLEMEMİŞTİR"

Mahkemece yapılan yargılamada toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde kamunun zarara uğratıldığına dair tespit olduğu belirtilen kararda, Sefa Sirmen haricinde yapılmış bir görevi ihmal, kusur veya eylem tespitinin bulunmaması nedeniyle diğer davalılar açısından davanın reddine karar vermenin gerekli olduğu ifade edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince davalı Sirmen hakkında Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak" maddesi uyarınca ve "kurumun paraları üzerinde koruma ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmediği" gerekçesiyle mahkumiyet kararı verildiği bildirilen gerekçede, şunlar kaydedildi: "Hukuk hakiminin artık eylemin varlığı ya da yokluğu konusunda delilleri tartışma imkanı bulunmaması nedeniyle ceza yargılamasında tespit edilen ve yargı aşamalarından geçerek denetime tabi tutulan bilirkişi raporunda yer alan kamu zararı tespiti, dosyadaki tüm deliller doğrultusunda Sefa Sirmen bakımından davanın kabulüyle 13 milyon 658 bin 772 liranın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir."

SÜREÇ

1994-2002 yıllarında İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Sefa Sirmen'e, İzmit Doğalgaz Projesi kapsamında yüklenici konsorsiyuma haksız yere para ödediği gerekçesiyle Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesince 13 milyon 658 bin 772 lira tazminat cezası verilmişti. Ayrıca Sefa Sirmen, belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde "zimmet" suçunu işlediği iddiasıyla Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sirmen, Yargıtay tarafından cezasının onanmasının ardından 2016'da cezaevine konulmuş, 2017'de tahliye edilmişti.

 

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

26 Mar 2021 - 11:53 - Gündem

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