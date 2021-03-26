Kamyonetle motosiklet çarpıştı! Sürücü hem yaralandı hem ceza yedi

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi eski Bağdat Caddesi'nde Ahmet K. yönetimindeki 34 YC 700 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Rami A'nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan trafikten çekme belgeli motosiklet otoparka götürülürken, sürücüsüne de 1300 lira ceza kesildi.