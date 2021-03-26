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26 Mar 2021 - 12:16- Gündem G: 26 Mar 2021 - 12:23

Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! O tarihte"tam kapanmaya" gidilebilir

Bilim insanları vaka artışını durdurmanın yolunun 14 günlük tam kapanmadan geçtiğini sık sık dile getiriyor. Ankara kulislerinde de Ramazan ayının bir bölümünde tam kapanmaya gidilebileceği konuşulmaya başlandı.

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30 binlere dayanan günlük vaka sayısı ve mutant virüsün neredeyse tüm Türkiye'ye yayılması nedeniyle sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, sık sık gündeme geliyor. Ancak bunun yeterli olacağını düşünmeyen uzmanlar, tam kapanma konusunun masaya yatırılması gerektiğini savunuyor. Hal böyleyken Ankara kulislerinde de Ramazan ayının bir bölümünde tam kapanmaya gidilebileceği söylentileri konuşulmaya başlandı.

BÜTÜN AY YA DA BİRKAÇ HAFTALIK KAPANMA GERÇEKLEŞEBİLİR

13 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı ile birlikte bu süreç içerisinde tamamen ya da 2-3 hafta kadar bir tam kapanmanın, artışı durdurulamayan vaka sayısında düşüşün gerçekleşmesini sağlayabileceği düşünülüyor. Belirlenen kapanma tarihleri arasında tüm ülkede tamamen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanabileceği dile getiriliyor.

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA DÜNYADA 4. SIRAYA YÜKSELDİK

Öte yandan Türkiye'deki  koronavirüs vaka sayısında patlama yaşanınca dünya sıralaması da altüst oldu. Günlük korona vaka sayısı ile Türkiye, dünya sıralamasında 4. sırada yer aldı. Mutasyonlu virüsle vakalarının da hızlı bir şekilde yayılmasıyla Türkiye, toplam vaka sayısı listesinde de hızla üst sıralara tırmanıyor. Dünya sıralamasındaki yerimiz son verilere göre 9 numara oldu.

"SALGIN HAZİRAN SONUNDA KONTROL ALTINA ALINABİLİR"

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası videolu açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise salgına ilişkin son durumu, "Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonunda kadar kontrol altına alınabilir. Bunun üç asgari şartı var: Her birimizin, süreçte tedbirlere uyması; aşı tedariki için yaptığımız bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması; aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması" ifadeleri ile açıkladı. Ülkemizde an itibariyle 14 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı.

# koronavirüs

26 Mar 2021 - 12:16 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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vatandaş - SANMAM DAHA ÖNCE ESNAFA TAM YARDIM EDEREK HER YER KAPATILSAYDI BORÇLAR DAHİ ÖTELENSEYDİ ŞİMDİYE HERŞEY BİTMİŞTİ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mart 12:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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