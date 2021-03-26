Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Mar 2021 - 12:30- Gündem G: 26 Mar 2021 - 12:31

Büyükakın açıkladı! ‘’1500 konut için kamulaştırma çalışmaları başladı’’

Dilovası ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Başkan Büyükakın, COVİD-19 sürecindeki aşılama ile kentsel yenilenme çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

mask

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası ilçesinde kanat önderlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda inceleme yaparak vatandaşlarla buluştu. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde COVİD-19 sürecindeki aşılama ile kentsel yenilenme çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin Dilovası’nda yerleşim yerlerinin sanayi bölgesinden çıkartılması için yeniden dönüşüm sürecinin başlatıldığını dile getirerek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kararı ile TOKİ tarafından Dilovası’nın dönüşümü kapsamında Tavşancıl’da yapılacak olan 1500 konut için bölgede kamulaştırma çalışmaları başladı” dedi.

YATAY MİMARİ HASSASYETİNE DİKKAT EDİLECEK”

“Büyükşehir Belediyesi olarak, yaklaşık 170 bin metrekare alanın 18 bin 500 metrekaresini kamulaştırdık” açıklamasını da ziyaretleri sırasında dile getiren Başkan Büyükakın, “Tavşancıl rezerv yapı alanında yapılacak kamulaştırma yaklaşık maliyeti 128 milyon TL’dir. Şu ana kadar kamulaştırdığımız alan için toplam 15 milyon TL harcadık” şeklinde konuştu. Yeniden dönüşümde hiçbir vatandaşın zorlamaya tabii tutulmayacağını ifade eden Başkan Büyükakın, “Vatandaşımızın rızası ve arzusuyla gerçekleşen bu çalışmada yeninden dönüşüm olacak. Geleceğin Dilovası daha yaşanabilir ve çocuklarımızın daha mutlu olduğu bir yer olması için çalışıyoruz. Tavşancıl’da 1500 konutun inşası için bir taraftan TOKİ’nin mimari çalışmaları devam ediyor. Orada da yatay mimari hassasiyetine dikkat edilecek. Yüksek katlı binalar olmayacak” açıklamasını yaptı.

AŞI NOKTASINDA BAŞARILI BİR SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

Dilovası Belediye Başkanı Hamşa Şayir ve AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım’ın da yer aldığı ziyaretlerde, MHP Dilovası eski İlçe Başkanı Sıddık Güler’in abisi Hasan Güler’i ziyaret eden Başkan Büyükakın, vefat eden Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesi'nin Belediye Başkanı Salim Koç’un yeğeni İsa Koç ile AK Parti İlçe yöneticilerinden Vahap Yılmaz’ın vefat eden yengisi için taziyelerini sundu. Kanaat önderlerinden Kasan Korkmaz ve Zeki Akbaş’ı da ziyaret eden Başkan Büyükakın, COVİD-19 ile mücadeledeki aşılama sürecinin başarıyla yönetildiğini dile getirdi. “Avrupa’daki bazı ülkelerde aşılamada ciddi sıkıntılar var” diyen Başkan Büyükakın, “Çok şükür aşı noktasında başarılı bir süreç devam ediyor. Yerli aşı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. İnşallah yerli aşıda seri üretime hazır hale geldiğinde çok önemli bir kazanım elde etmiş olacağız” ifadelerini sarf etti.

# Kocaeli, Büyükşehir, covid-19

26 Mar 2021 - 12:30 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İSU, İzmit’te terfi merkezleri revize ediliyor   mask
İSU, İzmit’te terfi merkezleri revize ediliyor  
Başkan Turan'dan Berat Kandili mesajı mask
Başkan Turan'dan Berat Kandili mesajı
Hürriyet, Berat Kandili’ni kutladı mask
Hürriyet, Berat Kandili’ni kutladı
İzmit Belediyesi Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor mask
İzmit Belediyesi Kütüphanesi kitapseverleri bekliyor
Büyükakın: Tiyatro salonlarında buluşacağımız günleri özlemle bekliyorum   mask
Büyükakın: Tiyatro salonlarında buluşacağımız günleri özlemle bekliyorum  
GTÜ’de hayatını kaybeden akademisyen için anma töreni düzenlendi mask
GTÜ’de hayatını kaybeden akademisyen için anma töreni düzenlendi
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı mask
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi mask
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın" mask
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın"
6 gün önce evlenen akademisyen, kalbine yenildi mask
6 gün önce evlenen akademisyen, kalbine yenildi
İzmit'te çekilen görüntüler şoke etti! Savcılık harekete geçti mask
İzmit'te çekilen görüntüler şoke etti! Savcılık harekete geçti
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü mask
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü

GALERİ

Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde! mask
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde!
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor mask
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler mask
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler
Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor mask
Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
Haber alınamayan iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi mask
Haber alınamayan iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi
Kocaelispor - Amedspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Amedspor (Canlı anlatım)
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL