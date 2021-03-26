Kocaman’dan Berat Kandil mesajı  

Kocaman mesajında;
Kutsallığı ile gönüllerimize ilahi bereket bahşeden ve 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Berat Kandilimizin huzur ve mutluluğunu hep birlikte idrak edeceğiz. Kandil geceleri, feyziyle manevî iklimiyle gönüllerimizi de hanelerimizi de huzurla doldurup, manevi dünyamızı aydınlatmaktadır.
"SIKINTILARIN SON BULMASI İÇİN DUA EDECEĞİZ"
Bu mübarek geceler, rahmet, bereket, birlik, beraberlik, şükür, mağfiret ve sevgi duygularıyla insanların Yüce Allah’ın huzuruna bir adım daha yaklaşma vesilesidir. Berat Kandili’nin, tüm dünyaya sağlık getirmesini, hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan diliyor, Kartepeli hemşehrilerimin ve tüm İslam Alemi’nin mübarek Berat Gecemizde; sağlık, huzur ve bereketinin artmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.