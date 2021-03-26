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26 Mar 2021 - 12:42- Gündem G: 26 Mar 2021 - 12:44

Kocaman’dan Berat Kandil mesajı  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepeli hemşehrilerinin ve tüm İslâm âleminin mübarek Berat Kandili’ni kutladı.    

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Kocaman mesajında;

Kutsallığı ile gönüllerimize ilahi bereket bahşeden ve 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Berat Kandilimizin huzur ve mutluluğunu hep birlikte idrak edeceğiz. Kandil geceleri, feyziyle manevî iklimiyle gönüllerimizi de hanelerimizi de huzurla doldurup, manevi dünyamızı aydınlatmaktadır.

 

"SIKINTILARIN SON BULMASI İÇİN DUA EDECEĞİZ"

Bu mübarek geceler, rahmet, bereket, birlik, beraberlik, şükür, mağfiret ve sevgi duygularıyla insanların Yüce Allah’ın huzuruna bir adım daha yaklaşma vesilesidir. Berat Kandili’nin, tüm dünyaya sağlık getirmesini, hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan diliyor, Kartepeli hemşehrilerimin ve tüm İslam Alemi’nin mübarek Berat Gecemizde; sağlık, huzur ve bereketinin artmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.  

 

26 Mar 2021 - 12:42 - Gündem

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