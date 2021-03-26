Kağıtspor’dan pandemi ayarı



Ülkemizin en büyük kulüplerinden biri haline gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor yönetimi, Dr. Ali Yeşildal yönetiminde toplandı



YENİ BİR ROTA ÇİZİLDİ

Onlarca milli sporcuya ve Dünya ile Avrupa şampiyonlarına sahip olan kulüp, takım sporlarında da deplasmanlı liglerde mücadele ediyor. Pandemi şartlarında online eğitimlerini sürdüren kulübün yönetimi, yeni dönemde nasıl bir yol çizeceğine karar vermek için bir araya geldi. Başkan Ali Yeşildal, faaliyet programları konusunda bilgi alırken, yeni görevlendirmeler de yapıldı.