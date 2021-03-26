Kağıtspor’dan pandemi ayarı

Ülkemizin en büyük kulüplerinden biri haline gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor yönetimi, Dr. Ali Yeşildal yönetiminde toplandı
YENİ BİR ROTA ÇİZİLDİ
Onlarca milli sporcuya ve Dünya ile Avrupa şampiyonlarına sahip olan kulüp, takım sporlarında da deplasmanlı liglerde mücadele ediyor. Pandemi şartlarında online eğitimlerini sürdüren kulübün yönetimi, yeni dönemde nasıl bir yol çizeceğine karar vermek için bir araya geldi. Başkan Ali Yeşildal, faaliyet programları konusunda bilgi alırken, yeni görevlendirmeler de yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.