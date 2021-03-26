Büyükşehir Belediye sporda yas var

Ülkemize ve Şehrimize masa tenisi sporunda uzun yıllar kentimize önemli hizmetleri olan Romen hoca Gheorghe Mitrut’un ölümü üzüntü yarattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Barış Çoban da “Hocamızın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin, iyi bir insan, örnek bir hocaydı” dedi.