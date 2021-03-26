Tebrikler başkan  Bayraktutar



Arslanbey Organize Sanayispor’dan örnek kutlama. Yenidoğan Serdar Spor Kulübü Başkanlığına 6.kez seçilen Abdülkadir Bayraktutar ve ekibini tebrik eden Arslanbey Belediyespor yönetimi örnek bir davranış sergiledi. Yönetimin resmi sayfasında yapılan açıklamada “Başarılı çalışmaların devamını diliyoruz” dendi.