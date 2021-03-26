Engin Koyun başkan oluyor

2. Lig Beyaz Grup’ta Play-Off mücadelesi veren ve hedefini 1. Lig olarak belirleyen Kocaelisporolağanüstü genel kurulunu bugün yapacak. Başkanvekili olan Engin Koyun tek liste ile seçime girecek ve başkan olacak. Genel kurul Seka Park’taki yer alan Kocaeli Kongre Merkezi’nde olacak ve saat 11.00’de başlayacak.
TEK LİSTELİ SEÇİM OLACAK
Kocaelispor’da yönetim kurulu daha önce 20-27 Mart’ta olağanüstü genel kurul kararı almıştı. 20 Mart’ta çoğunluk sağlanamamıştı. Kongrenin ikinci oturumu çoğunluğa bakılmadan bugün gerçekleşecek. Mevcut başkanvekili Engin Koyun’un tek liste ile gireceği seçimin ardından başkan olacak.
YÖNETİM 21 KİŞİDEN OLUŞACAK
Genel kurul Seka Park’taki yer alan Kocaeli Kongre Merkezi’nde olacak ve saat 11.00’de başlayacak. Daha önce 17 olan yönetici sayısı 21’e çıkacak. Engin Koyun’un listesinde değişiklikler de olacak. 3000’e yakın üyesi olan yeşil siyahlı kulüpte 1300’den fazla üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel kurul salonunda aynı anda pandemi kuralları nedeni ile 300’den fazla kişi yer alamayacak.
YENİ YÖNETİMDE KESİN OLACAK İSİMLER
Engin Koyun
Vural Yıldız
Önder Karakaş
Av. Harun Kaya
Melih Oral
Ömür Öztürk
Ekrem Can
Mehmet Yaşar
Tuncay Arıcan
Bekir Halefler
Abdülkadir Yılmaz
MEVCUT YÖNETİMDEN AYRILMASI BEKLENEN İSİMLER
İsmail Parlak
İsmail Araç
Yunus Merttürk
Selvi Güneş
Murat Barış (Net değil)
YÖNETİME GİRMESİ BEKLENEN İSİMLER
Veli Başkurt
Recep Durul
Sedat Köse
Ulaş Yıldız
Z.Abidin Akyol
Sait Ertuğ
Özkar Dönge
Bilal Acar
Yaşar Arslan
GENEL KURUL PROGRAMI:
İkinci oturum: 27 Mart Cumartesi – 11.00
Yer: Kocaeli Kongre Merkezi - Sekapark
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.