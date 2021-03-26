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26 Mar 2021 - 23:00- Spor G: 26 Mar 2021 - 16:58

Engin Koyun başkan oluyor

2. Lig Beyaz Grup’ta Play-Off mücadelesi veren ve hedefini 1. Lig olarak belirleyen Kocaelisporolağanüstü genel kurulunu bugün yapacak. Başkanvekili o...

Erdem ÖVÜÇ
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2. Lig Beyaz Grup’ta Play-Off mücadelesi veren ve hedefini 1. Lig olarak belirleyen Kocaelisporolağanüstü genel kurulunu bugün yapacak. Başkanvekili olan Engin Koyun tek liste ile seçime girecek ve başkan olacak. Genel kurul Seka Park’taki yer alan Kocaeli Kongre Merkezi’nde olacak ve saat 11.00’de başlayacak. 


TEK LİSTELİ SEÇİM OLACAK

Kocaelispor’da yönetim kurulu daha önce 20-27 Mart’ta olağanüstü genel kurul kararı almıştı. 20 Mart’ta çoğunluk sağlanamamıştı. Kongrenin ikinci oturumu çoğunluğa bakılmadan bugün gerçekleşecek. Mevcut başkanvekili Engin Koyun’un tek liste ile gireceği seçimin ardından başkan olacak. 


YÖNETİM 21 KİŞİDEN OLUŞACAK

Genel kurul Seka Park’taki yer alan Kocaeli Kongre Merkezi’nde olacak ve saat 11.00’de başlayacak. Daha önce 17 olan yönetici sayısı 21’e çıkacak. Engin Koyun’un listesinde değişiklikler de olacak. 3000’e yakın üyesi olan yeşil siyahlı kulüpte 1300’den fazla üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel kurul salonunda aynı anda pandemi kuralları nedeni ile 300’den fazla kişi yer alamayacak. 

YENİ YÖNETİMDE KESİN OLACAK İSİMLER

Engin Koyun

Vural Yıldız

Önder Karakaş

Av. Harun Kaya

Melih Oral

Ömür Öztürk

Ekrem Can

Mehmet Yaşar

Tuncay Arıcan

Bekir Halefler

Abdülkadir Yılmaz

 

MEVCUT YÖNETİMDEN  AYRILMASI BEKLENEN İSİMLER

İsmail Parlak

İsmail Araç

Yunus Merttürk

Selvi Güneş

Murat Barış (Net değil)

 YÖNETİME GİRMESİ BEKLENEN İSİMLER

Veli Başkurt

Recep Durul

Sedat Köse

Ulaş Yıldız

Z.Abidin Akyol

Sait Ertuğ

Özkar Dönge

Bilal Acar

Yaşar Arslan

GENEL KURUL PROGRAMI:

İkinci oturum: 27 Mart Cumartesi – 11.00

Yer: Kocaeli Kongre Merkezi - Sekapark

# Kocaeli

26 Mar 2021 - 23:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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