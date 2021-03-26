U-19 takımı 3 haftadır  antrenman yapamıyor

Kocaelispor’un geleceği olarak nitelendirilen alt yapı ile ilgili ilgisizlik artarak devam ediyor. Gençler yaklaşık 3 haftadır antrenman yapamıyor



AYDIN GÜNAYDIN BİR KALEMDE SİLİNDİ

Kocaelispor’da sadece söylemde kalan “Alt yapıya değer vereceğiz” cümlesi sahteliğini koruyor. Yaklaşık 5 yıldır büyük bir titizlikle yetiştirilen gençlerin başındaki isim Aydın Günaydın, eski başkan Hüseyin Üzülmez tarafından bir kalemde silindi. Dönemin alt yapıdan sorumlu! yöneticileri aylarca tek bir antrenmana dahi gitmedi, alt yapı kaderine terk edildi.



BİLİNENİN AKSİNE

Gelinen noktada ise değişen bir şey yok! Yaklaşık 3 haftadır alt yapıda antrenmanlar yapılamıyor. Aylarca yapılan çalışmalar ise boşa gidiyor. Antrenmanların yapılamama nedeni ise daha acı verici. Öncelikli düşünce, Darıca Gençlerbirliği U-19 takımı ile yapılan antrenman maçında yaşanan sakatlıktan ötürü olduğu yönündeydi. Ancak durum böyle değil.



HAREKETE GEÇİLECEKTİR

Pandemide artan vakalara önlem alınması için spor tesislerinin kullanılması yasaklandı. Hal böyle olunca antrenmanlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Vinsan Tesisleri’nde yapan gençler için de antrenmanlar sona erdi. Merak edilen konu “Kocaeli’de antrenman yapılabilecek tesis sadece Vinsan mı?” sorusu. Bir diğer soru ise “Olası bir Covid krizinde ve gözler alt yapıya çevrildiğinde kimi A takıma gönderebilirsin?” sorusu. Yeni Başkan Engin Koyun’un ve yönetimin konu ile ilgili harekete geçeceği düşünülüyor.



ANLATILIR VE AFFEDİLİR BİR TARAFI YOK

A takımın antrenmanlarını yaptığı Brunga Tesisleri başta olmak üzere birçok çalışma olanağı olan Kocaelispor Alt Yapı takımlarının an itibari ile antrenman yapamaması utanç vericidir! BAL takımları, Derince ve Darıca kulüplerinin alt yapıları çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kentin gözbebeği, markası, en önemli değeri denilen Kocaelispor’un geleceği, U-19 takımının antrenmanlarını yapamayacak durumda olmasının anlatılır ve affedilir bir tarafı yoktur.