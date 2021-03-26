Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Mar 2021 - 17:04- Gündem G: 26 Mar 2021 - 17:20

Kadınların el emeği göz nuru ürünleri İzmit Belediyesi ile değerini buluyor

İzmit Belediyesi tarafından kurulan el emeği stantları sayesinde kadınlar, el emeği ürünlerini değerlendirerek ev ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor

mask

El emeğini kazanca çevirmek isteyen kadınlar için büyük bir fırsat olan el emeği stantları, aile ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. İzmit Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında kurulan stantlar ile kadınlar el emeği ürünlerini vatandaşla buluşturuyor. Ahşap ve seramik objelerden mum ve sabunlara, tablolardan çeyizlik ve hediyelik eşyalara kadar birçok el emeği ürünün sergilendiği statlara İzmitliler büyük ilgi gösteriyor. 


KURALAR ÇEKİLDİ

İzmit Belediyesi tarafından Anıtpark ve Dolphin’de bulunan el emeği stantları üreticilere 15’er gün ücretsiz olarak tahsis ediliyor. Bu kapsamda pandeminin olumsuz havasını biraz olsun dağıtmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar arasında önümüzdeki 15 gün satış yapabilecekleri stantlar için kura çekildi. Kadınların iş hayatında olmasını önemseyen İzmit Belediyesi, her 15 günde bir yapılan kura ile birçok kadının el emeği göz nuru ürününü vatandaşlarla bir araya getirmeye devam edecek.
# İzmit

26 Mar 2021 - 17:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri İzmit Belediyesi ile değerini buluyor mask
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri İzmit Belediyesi ile değerini buluyor
İHH, Ramazan’da  48 ülke ve bölgede mask
İHH, Ramazan’da  48 ülke ve bölgede
Nurden ve Buminhan çifti, dünya evine girdi mask
Nurden ve Buminhan çifti, dünya evine girdi
Alikahya Minibüsçüler Kooperatifi,  Hürriyet’e teşekküre gitti mask
Alikahya Minibüsçüler Kooperatifi,  Hürriyet’e teşekküre gitti
‘Türk bankacılık sektörü  iyi bir sınav veriyor’ mask
‘Türk bankacılık sektörü  iyi bir sınav veriyor’
Gölcüklü Doktor Şentürk’e  “Yılın EN”leri Ödülü mask
Gölcüklü Doktor Şentürk’e  “Yılın EN”leri Ödülü
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı mask
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi mask
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın" mask
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın"
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü mask
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı mask
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
6 gün önce evlenen akademisyen, kalbine yenildi mask
6 gün önce evlenen akademisyen, kalbine yenildi

GALERİ

Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi mask
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası mask
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde! mask
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde!
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor mask
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler mask
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler
Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor mask
Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL