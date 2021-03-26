Kadınların el emeği göz nuru ürünleri İzmit Belediyesi ile değerini buluyor

El emeğini kazanca çevirmek isteyen kadınlar için büyük bir fırsat olan el emeği stantları, aile ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. İzmit Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında kurulan stantlar ile kadınlar el emeği ürünlerini vatandaşla buluşturuyor. Ahşap ve seramik objelerden mum ve sabunlara, tablolardan çeyizlik ve hediyelik eşyalara kadar birçok el emeği ürünün sergilendiği statlara İzmitliler büyük ilgi gösteriyor.
KURALAR ÇEKİLDİ
İzmit Belediyesi tarafından Anıtpark ve Dolphin’de bulunan el emeği stantları üreticilere 15’er gün ücretsiz olarak tahsis ediliyor. Bu kapsamda pandeminin olumsuz havasını biraz olsun dağıtmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar arasında önümüzdeki 15 gün satış yapabilecekleri stantlar için kura çekildi. Kadınların iş hayatında olmasını önemseyen İzmit Belediyesi, her 15 günde bir yapılan kura ile birçok kadının el emeği göz nuru ürününü vatandaşlarla bir araya getirmeye devam edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.