Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Mar 2021 - 17:34- Asayiş G: 26 Mar 2021 - 17:36

3 ayda 29 bin kişi Covid-19’dan ceza yedi

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak - 25 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 28 bin 892 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 18 bin 466 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 1 Ocak - 25 Mart 2021 tarihleri arasında Kocaeli genelinde yapılan kontrollerde 127 bin 614 iş yeri denetlenirken 1 milyon 366 bin 763 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 235 kişiye, maske takma kuralına uyulmadığı için 8 bin 421 kişiye ve 16 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 3 bin 45 kişiye ve 7 iş yerine, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 14 bin 506 kişiye, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 110 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan bin 32 kişiye ve 57 iş yerine, karantina tedbirlerine uymayan 44 iş yerine 62 sürücüye, ayakta yolcu kapasitesine uymayan 28 sürücüye, HES kodu uygulamasına uymayan 3 sürücüye olmak üzere toplam 28 bin 892 kişiye idari para cezası kesildi.

18 BİN 892 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 18 bin 892 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler terminalde yolcu taşımacılığı yapan, okul taşımacılığı yapan araç ve sürücüleri olmak üzere toplam 110 bin 433 araç kontrol edildi.

# Kocaeli, koronavirüs

26 Mar 2021 - 17:34 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fırat K.’nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı mask
Fırat K.’nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı
Tüysüzler sırra kadem bastı,  mağdurlar yine eli boş döndü mask
Tüysüzler sırra kadem bastı,  mağdurlar yine eli boş döndü
Sağlık Sen 1. Olağan Kongresini gerçekleştirdi mask
Sağlık Sen 1. Olağan Kongresini gerçekleştirdi
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı mask
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı
Engelli genci öldüresiye döven şahıs emniyete böyle getirildi mask
Engelli genci öldüresiye döven şahıs emniyete böyle getirildi
İzmit'te çekilen görüntüler şoke etti! Savcılık harekete geçti mask
İzmit'te çekilen görüntüler şoke etti! Savcılık harekete geçti
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı mask
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi mask
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın" mask
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın"
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü mask
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü
6 gün önce evlenen akademisyen, kalbine yenildi mask
6 gün önce evlenen akademisyen, kalbine yenildi
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı mask
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

GALERİ

Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi mask
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası mask
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde! mask
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde!
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor mask
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler mask
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler
Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor mask
Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL