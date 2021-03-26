Toyota’nın yeni hafif ticari modeli Proace Cıty Kocaeli’nde ilk sahibine teslim edildi

PROACE CITY’nin teslimatında araçlarının anahtarını Toyota Plaza Kocaeli Kaya Satış Danışmanı Cevdet Akkaya’dan alan Caner Demirel, büyük mutluluk yaşarken, PROACE CITY’nin donanım, konfor, teknoloji ve tasarımı karşısında hayranlığını gizleyemedi. PROACE CITY’sini teslim alan CANER DEMİREL, bir ticari araçta Toyota kalitesini yaşayacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek “PROACE CITY’nin hayran bırakan stili çok etkileyici. İşin yanında tüm ailemle birlikte Toyota kalitesi ve konforunun da tadına varacağız. Toyota’nın tüm dünyada bilinen üstün avantaj ve özellikleri de eklenince ortaya böylesine mükemmel bir ticari araç ortaya çıkmış. Beklentilerimi fazlasıyla karşılayan özelliklere sahip mükemmel bir araca sahip olmak çok prestijli olacak” şeklinde konuştu.

PROACE CITY “5 YIL 150 BİN KM GARANTİ”

PROACE CITY, Dream, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi ve giriş seviyesinden itibaren zengin donanımlar ile satışa sunuluyor. PROACE CITY’de yansıtmalı renkli gösterge ekranı, bütün versiyonlarda standart olarak sunulan akıllı telefon entegrasyonu, Flame X-Pack ve Passion X-Pack’te yine standart olarak bulunan panoramik cam tavan gibi üstün bir çok özellik modeli. Ayrıca segmentinde tek olarak 5 yıl 150 bin kilometre garanti kapsamında olması Toyota markasını ve PROACE CITY’yi farklı kılıyor. Bununla birlikte Toyota PROACE CITY alan müşteriler için 2 yıl 7/24 yol yardımı hizmeti sağlanıyor.

BEKLENTILERI ÖTESINDE BIR TICARI ARAÇ

Yeni PROACE CITY, hem iş hem de özel amaçlı olarak kullanılacak şekilde tasarlandı. Pratik özelliklerinin yanı sıra yüksek konfor unsurlarıyla da öne çıkan PROACE CITY sadece yük taşıyacak şekilde değil araç içerisindekilerin konforunu da odak noktasına alarak geliştirildi. 821 kg taşıma kapasitesi ve 1000 kg’lik römork çekme kapasitesiyle öne çıkan PROACE CITY, aynı zamanda verimli motor seçenekleri sunuyor. PROACE CITY, 775 litre ve arka koltuklar katlandığında 1414 litre olan bagaj hacmiyle de dikkat çekiyor. Pratikliği ve konforu bir arada sunan sahip modelde, kullanımı kolaylaştırmak adına birçok saklama göz ve özellik de bulunuyor. Bagaj kapısında yukarı açılabilir cam, ön koltukların arasındaki konsol, ön koltukların arkasındaki katlanır masalar, arka yan camlarda güneşlik, arka koltuk zemin saklama gözleri ve aracın bagaj tavanına entegre saklama alanı ile çok yönlülüğü artırıyor.

İKI FARKLI MOTOR VE ŞANZIMAN SEÇENEĞI

PROACE CITY, iki farklı dizel motor seçeneğiyle tercih edilebilecek. 100 HP ve 130 HP’lik 1.5 litre dizel motorlar, düşük yakıt tüketimi ve düşük CO2 emisyon değerleriyle öne çıkıyor. 100 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik giriş seviyesi dizel motor, 5 ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. 110 g/km CO2 değerine sahip motorun karma tüketimi 4.2 litre/100 km. Bu güç ünitesi, PROACE CITY’nin 0-100 km/s hızlanması 12.9 saniye tamamlamasını ve 172 km/ maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor. PROACE CITY’nin daha yüksek performans sunan 130 HP ve 300 Nm’lik 1.5 litre dizel motoru ise, 8 ileri otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor. 114 g/km CO2 emisyon salımı olan aracın, 100 km’de tüketimi ise 4.4 litre. 0-100 km/s hızlanmasını 11.1 saniyede tamamlayan 130 HP’lik PROACE CITY, 183 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. PROACE CITY’nin her iki motor seçeneği de, hem şehir hem de şehir dışı sürüşlerde ideal bir performans sunuyor.

PROACE CITY ILE BINEK OTOMOBIL KONFORU

PROACE CITY, sadece bir ticari araçtan çok daha fazlasını sunmayı hedefliyor. Geniş kullanım alanı ve çok yönlülük ile tasarlanan PROACE CITY, premium binek otomobillerde görülen özellikleri de sunuyor. PROACE CITY standart olarak sunulan 8 inç dokunmatik multimedya ekranıyla birlikte araç içerisindekilerin hareket halinde de her zaman bağlantıda olmaları sağlanıyor. Sade ve kolay kullanıma sahip kontrolleri dokunmatik sahip ekran, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefonun kolayca entegre edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda Bluetooth ve USB bağlantıları da bulunuyor. Kullanıcılar yine standart olarak sunulan akıllı telefonlarını kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ile de şarj edebiliyorlar.

STANDARTLARIN ÜZERINDE GÜVENLIK SEVIYESI

Toyota PROACE CITY güvenlikten de ödün vermiyor. Kullanıcıların önceliklerini düşünerek tasarlanan PROACE CITY’de üst düzey güvenlik sistemleri sunuluyor. Binek otomobillerde bulunan son aktif güvenlik sistemlerini ve sürücü asistan sistemlerini adapte eden PROACE CITY, yenilikçi güvenlik paketleriyle geliyor. PROACE CITY’de otomatik frenleme yapan yaya algılama özellikli ön çarpışma önleyici, trafik işareti algılama sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi, otomatik yanan uzun farlar, römork savrulma kontrol sistemi, kör nokta uyarı sistemive akıllı park destek sistemi gibi özellikler yer alıyor.