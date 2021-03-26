3 ayda, AKP “Lebaleb” toplanırken 29 bin kişi covid-19’dan ceza yedi

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 1 Ocak - 25 Mart 2021 tarihleri arasında Kocaeli genelinde yapılan kontrollerde 127 bin 614 iş yeri denetlenirken 1 milyon 366 bin 763 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde maske takma kuralını ihlal edenlerin her birine 789 TL ceza kesilirken sosyal mesafe kuralı ihlalinden ise kişi başına 3 bin 150 TL ceza kesildi.

AKP KONGRELERİNE CEZA YOK

Pandemi sürecinde esnafa ve vatandaşa kural ihlalinden cezalar kesilirken AKP’nin kongrelerindeki kuralsızlıklara göz yumulması birçok kesimden tepki topladı. Ankara’da yapılan AKP 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında gazetemizi arayan yüzlerce vatandaş, risk altında olduklarını, Kocaeli’den AKP’nin Ankara’da yaptığı kongreye katılan herkesin iki haftalık karantinaya alınması gerektiğini belirtirken kendilerine kesilen cezaların da silinmesini talep ediyor.

KARANTİNA İHLALİ YAPAN 235 KİŞİ

Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 235 kişiye, maske takma kuralına uyulmadığı için 8 bin 421 kişiye ve 16 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 3 bin 45 kişiye ve 7 iş yerine, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 14 bin 506 kişiye, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 110 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan bin 32 kişiye ve 57 iş yerine, karantina tedbirlerine uymayan 44 iş yerine 62 sürücüye, ayakta yolcu kapasitesine uymayan 28 sürücüye, HES kodu uygulamasına uymayan 3 sürücüye olmak üzere toplam 28 bin 892 kişiye idari para cezası kesildi.

18 BİN 892 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 18 bin 892 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler terminalde yolcu taşımacılığı yapan, okul taşımacılığı yapan araç ve sürücüleri olmak üzere toplam 110 bin 433 araç kontrol edildi.