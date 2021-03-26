İzmit Sekalılar Derneği’nde  kongre heyecanı

Cumhuriyet tarihimizin ilk fabrikalarından olan ve 2005 yılında kapatılan Seka Kağıt Fabrikası’nın ismini devam ettirmek ve kuruculara ve çalışanlara ahde vefa amacıyla faaliyetlerini sürdüren İzmit Sekalılar Derneği, yarın 14’üncü Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek. 2 dönem boyunca derneğin başkanlığını yürüten Erdoğan Külah, kongreye yeniden adaylığını koydu. Tek listeli yapılacak olan kongrede 250 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongre, saat 13.00’te İzmit Kozluk Mahallesi, Orduevi Sokak No.13/D (Orduevi yanı, Uysal Taksi karşısı) adresinde bulunan dernek lokalinde gerçekleştirilecek.
KÜLAH’IN YÖNETİM KURULU
Erdoğan KÜLAH
Yaşar AKGÜN
Fikret YILDIZ
İsmail DEVECİ
Mustafa HASIRCIOĞLU.
DENETİM KURULU
Hüseyin KARAKOÇ
Hasan ÇETİN
Sanlı ALTINTAŞ.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.