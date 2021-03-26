İzmit Sekalılar Derneği’nde  kongre heyecanı

Cumhuriyet tarihimizin ilk fabrikalarından olan ve 2005 yılında kapatılan Seka Kağıt Fabrikası’nın ismini devam ettirmek ve kuruculara ve çalışanlara ahde vefa amacıyla faaliyetlerini sürdüren İzmit Sekalılar Derneği, yarın 14’üncü Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek. 2 dönem boyunca derneğin başkanlığını yürüten Erdoğan Külah, kongreye yeniden adaylığını koydu. Tek listeli yapılacak olan kongrede 250 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongre, saat 13.00’te İzmit Kozluk Mahallesi, Orduevi Sokak No.13/D (Orduevi yanı, Uysal Taksi karşısı) adresinde bulunan dernek lokalinde gerçekleştirilecek.

KÜLAH’IN YÖNETİM KURULU

Erdoğan KÜLAH

Yaşar AKGÜN

Fikret YILDIZ

İsmail DEVECİ

Mustafa HASIRCIOĞLU.



DENETİM KURULU

Hüseyin KARAKOÇ

Hasan ÇETİN

Sanlı ALTINTAŞ.